Тюменцы увидят копии старинных рукописей Корана в музейном комплексе Словцова

Коран размером с наперсток, коллекцию рукописей и печатных изданий священной книги могут увидеть тюменцы и гости города в музейном комплексе им. И. Я. Словцова. Выставка «Коран – притяжение гармонии», приуроченная к 100-летию образования Татарской АССР, открылась в Тюмени 8 октября.

Коллекцию рукописей и печатных изданий Корана представил Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский кремль».

Одно из украшений экспозиции — копии старинных рукописей, подаренных лидерами государств, общественно-политическими и религиозными деятелями, известными деятелями культуры и науки мусульманских стран – Турции, Катара, Палестины, Ирана и других. Эффектная часть коллекции — переводы Коранов на языки разных народов мира: японский, китайский, урду, суахили и других.

Как рассказала корреспонденту «Тюменской линии» главный специалист музея-заповедника «Казанский кремль» Миляуша Даутова, гости выставки увидят действительно необычные экспонаты. «Наш музей располагает самой большой коллекцией Коранов, — отметила она. — Это редкие рукописи и факсимильные издания рукописей. Татарскую традицию каллиграфии представляют шамаили на стекле с применением фольги современных авторов. Можно увидеть каллиграфические композиции турецких, иранских, арабских авторов».

Самое маленькое издание Корана, представленное в музее, — книга размером не больше наперстка.

Отметим, что проект «Коран – притяжение гармонии» стартовал в 2015 году. За это время его увидели жители Екатеринбурга и Челябинска, Москвы и Перми, Ульяновска и городов Республики Татарстан: Елабуги, Набережных Челнов, Зеленодольска.

Выставка организована при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан в рамках сотрудничества в сфере культуры между Тюменской областью и Республикой Татарстан и будет работать до 6 декабря (9 октября музейный комплекс не работает по техническим причинам).

t-l.ru