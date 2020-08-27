У татароязычных СМИ появится своя программа развития

Документ о программе развития будет включать в себя основные предложения руководителей татароязычных изданий. Медиа республики теперь будут работать в тандеме с комиссией по сохранению и развитию татарского языка при президенте Татарстана.

Председатель Союза журналистов Ильшат Аминов заявил о том, что книги на татарском языке должны стать доступны читателю и в отделениях почты. За 8 месяцев, во время пандемии накопилось много вопросов. Подписка на татарские газеты упала на 15%, не хватает почтальонов, нет почтового сообщения между Казанью и Уфой, а молодые журналисты не торопятся работать по специальности.

— Мы готовы принять практикантов, готовы их обучать. Проблема в том, что они загружены теорией и не могут пропускать занятия. За это их просто исключат, — говорит директор филиала ФГУП ВГТРК ГТРК «Татарстан» Фирдус Гималтдинов.

Редакторы озвучивают и другие проблемы молодых кадров. Узкий кругозор, незнание литературного татарского языка, нежелание учиться новому. Это упущение руководители СМИ готовы брать на себя и предлагают решения.

— Дети, мыслящие на татарском — живут в деревне. Нам самим нужно туда выезжать, находить таланты и давать им возможность печататься на своих страницах. Сейчас такой возможности у них почти нет, — заявила главный редактор газеты «Ватаным Татарстан» Гульнара Сабирова.

Есть и те, кто считает, что можно научить грамотно писать. Только журналистика в большинстве своем — призвание.

— Невозможно обучить кругозору. Интерес к теме либо есть, либо его нет, — считает главный редактор сайта «Матбугат.ру» Данил Сафаров.

Месяц назад в республике по указу президент была создана Комиссия по сохранению и развитию татарского языка. В общей республиканской стратегии, татарские медиа планируют разработать свою программу.

— Хотим выйти на программный уровень работы. Сейчас мы говорим о том, чтобы собрать пожелания и предложения от татароязычных изданий, — заявил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

— Работа с татарской аудиторией, используя все современные механизмы и способы работы с аудиторией, включая работу в интернете и другие площадки, то есть мультиподход к этой проблеме, — говорит генеральный директор АО «ТРК «Новый Век», председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов.

Итоги большой работы подведут ближе к концу году. Тогда и планируют озвучить первый вариант программы развития татарской журналистики.

tnv.ru