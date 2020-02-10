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Учащиеся Свердловской области стали победителями и призёрами в Межрегиональной олимпиаде по татарскому языку и литературе

Учащиеся Свердловской области стали победителями и призёрами в Межрегиональной олимпиаде по татарскому языку и литературе

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Образование и наука, Соотечественники, «К 100-летию образования ТАССР», 10.02.2020 0 8

Победителем творческого конкурса по выразительному чтению, посвященному 100-летию образования ТАССР, в рамках Межрегиональной олимпиады школьников по татарскому языку и литературе стала Аширова Айша (9 класс, филиал МАОУ «Азигуловская СОШ» «Усть-Манчажская ООШ» Артинский ГО).

Призеры Межрегиональной олимпиады школьников по татарскому языку и литературе:

8 класс

Коротких Дарья -филиал «Азигуловская СОШ» «Усть-Манчажская ООШ» Артинский ГО

9 класс

Хусаинова Эльнара — филиал «Азигуловская СОШ» «Усть-Манчажская ООШ» Артинский ГО

11 класс

Зинурова Алима – МАОУ «Азигуловская СОШ» Артинский ГО

Аширова Фатима — МАОУ «Азигуловская СОШ» Артинский ГО

Руководитель делегации Каюмов Дамир Гаптелянович, учитель родного языка и литературы «Азигуловская СОШ», Артинский ГО.

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