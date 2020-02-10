Учащиеся Свердловской области стали победителями и призёрами в Межрегиональной олимпиаде по татарскому языку и литературе

Победителем творческого конкурса по выразительному чтению, посвященному 100-летию образования ТАССР, в рамках Межрегиональной олимпиады школьников по татарскому языку и литературе стала Аширова Айша (9 класс, филиал МАОУ «Азигуловская СОШ» «Усть-Манчажская ООШ» Артинский ГО).
Призеры Межрегиональной олимпиады школьников по татарскому языку и литературе:
8 класс
Коротких Дарья -филиал «Азигуловская СОШ» «Усть-Манчажская ООШ» Артинский ГО
9 класс
Хусаинова Эльнара — филиал «Азигуловская СОШ» «Усть-Манчажская ООШ» Артинский ГО
11 класс
Зинурова Алима – МАОУ «Азигуловская СОШ» Артинский ГО
Аширова Фатима — МАОУ «Азигуловская СОШ» Артинский ГО
Руководитель делегации Каюмов Дамир Гаптелянович, учитель родного языка и литературы «Азигуловская СОШ», Артинский ГО.