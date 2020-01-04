Участник фестиваля татарской песни «Ветер перемен» познакомит американцев с татарской музыкой

Участник фестиваля татарской песни «Үзгәреш җиле» («Ветер перемен») из Набережных Челнов Ильгиз Шайхразиев готовится к гастролям в США. В составе делегации Татарстана он выступит в знаменитом концертном зале Карнеги-холл в Нью-Йорке, который вмещает почти три тысячи зрителей. Ведущей программы станет актриса театра и кино Чулпан Хаматова.

В интервью «Челнинским известиям» Ильгиз Шайхразиев рассказал о своей творческой карьере.

– Ильгиз, вы раньше выступали за рубежом?

– В Венгрии, Турции, Казахстане, Молдавии принимал участие в программах Дней Татарстана, в Сабантуе. В США еду впервые. Вылетаем 15 января, а 17-го у нас большой концерт. Интересно узнать, как в Нью-Йорке наши выступления встретят соотечественники, а нам действительно есть что предъявить миру. В фестивале «Үзгәреш җиле» («Ветер перемен») я принял участие в четвертый раз вместе с единомышленниками, готовыми на эксперименты ради возрождения татарской эстрады. В процессе совместной работы с великолепным оркестром и режиссером рождаются интересные аранжировки. Хотя и приходится слышать критику, главное, чтобы мне не было стыдно за то, что делаю на сцене.

– Татарская эстрада – специфический жанр, ваша музыка отличается от его канонов.

– Если артист хочет зарабатывать на музыке, то должен быть универсальным. Вместе с нашей командой делаю все возможное для продвижения на эстраде современной и актуальной татарской музыки, развития национальной культуры. Стремлюсь к многообразию жанров, не теряя культурных особенностей и связи с корнями. Желание быть востребованным на сцене заставляет, конечно же, повышать свой уровень: пою на татарском, русском, английском, французском языках.

– Что в вашем исполнении прозвучит на сцене Карнеги-холл?

– Лирическая песня «Бормалы су» («Извилистый ручеек») поэта Наки Исанбета и композитора Загида Хабибуллина. И в дуэте с моим другом Максудом Юлдашевым исполним песню «Ашхабад».

Ляля Гайфутдинова

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