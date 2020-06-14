Участники IV Чтений им. М.Буби обсудили социальные и нравственные аспекты влияния пандемии на социум

9 июня 2020 г., в день, когда наиболее пострадавший от пандемии коронавируса столичный регион отменил большинство социальных ограничений, связанных с пандемией нового коронавируса, на площадке IV всероссийских Чтений им. Мухлисы Буби состоялось обсуждение социальных и нравственных аспектов влияния пандемии на социум. Подводя итог пандемии и длительному периоду самоизоляции, спикеры особо отметили переоценку обществом нравственных оснований своего существования, небывалый рост социального активизма и добровольчества, проявление важнейшей социальной роли мечетей.

Ежегодная Всероссийская научно-просветительская конференция IV «Чтения им. Мухлисы Буби» в 2020 г. состоялась онлайн. Тема конференции обозначена как «Нравственная опора личности и трансформация иерархии ценностей в меняющейся реальности». Носящая имя выдающейся соотечественницы – первой в истории мусульманского мира женщины-судьи Мухлисы Нигматуллиной-Буби (1869-1937), является научным мероприятием, традиционно сфокусированным на актуальной гуманитарной повестке в преломлении к деятельности женских, благотворительных и просветительских организаций. Организаторами конференции выступили ДУМ РФ и Московский исламский институт.

Поприветствовав участников конференции от имени духовного лидера российских мусульман Муфтия Шейха Равиля Гайнутдина, первый заместитель председателя ДУМ РФ Дамир хазрат Мухетдинов обратил внимание на фактическое превращение в период пандемии мечетей и религиозной инфраструктуры в опорные центры оказания социальной помощи и поддержки населению вне зависимости от религиозной принадлежности. По словам Д.Мухетдинова, текущая ситуация не только проявила огромное значение мечетей как социального института, но и вновь актуализовала вопрос обеспечения российских городов мечетями и иной религиозной мусульманской инфраструктурой.

Рафик Шабуров, главный врач НУЗ ≪Научный клинический центр ОАО ≪РЖД≫, стоящего в ряду прочих медицинских учреждений в первом ряду борьбы с пандемией, рассказал о своем опыте противостояния пандемии и спасения жизни инфицированных. По мнению Р. Шабурова, пандемия стала испытанием веры во Всевышнего, испытанием взаимоотношений в семье, а также и испытанием на верность профессиональному долгу и призванию. Он сообщил, что вынужденные в период пандемии месяцами жить в разлуке от своих семей, медики стали особо остро чувствовать ценность семьи и родственных связей. Многие люди переосмыслили жизненные ориентиры в пользу ценности каждого мига, проведенного со своей семьей и близкими. «Коронавирус научил нас не откладывать на потом заботу о близких, замечать незаметных, ценить каждого», — сказал главный врач.

О том, как возросли объемы оказываемой благотворительной помощи, как активизировались волонтеры и меценаты, рассказал заместитель председателя ДУМ РФ по социальным вопросам, муфтий Москвы и глава благотворительного фонда «Закят» Ильдар хазрат Аляутдинов. Большие объемы оказанной по заявкам продовольственной помощи свидетельствуют не только об огромном количестве людей, оказавшихся без средств к существованию, но и о большом количестве благотворителей, откликнувшихся на чужую беду. Причем из-за экономических последствий пандемии жертвователи и сами зачастую терпели колоссальные убытки. Как сообщил И.Аляутдинов, помощь российских мусульман распространялась не только на Россию, но продуктовая помощь была оказана также не менее 4000 семей (в среднем по 5 человек) в Палестине, Сирии, Йемене и Афганистане.

Тему благотворительности продолжила соучредитель благотворительного фонда «Дом доброты», телеведущая и общественный деятель Динара Садретдинова, по словам которой крупнейшей социальной группой, нуждающейся в помощи во время пандемии, оказались трудовые переселенцы. «Они оказались без работы, без возможности возвращения на родину и без средств к существованию», — отметила Д.Садретдинова. По ее словам, за несколько недель на горячую линию фонда по оказанию помощи людям, оказавшимся в буквальном смысле на грани голодания, поступило более 10 тысяч заявок.

Исторический аспект широкой благотворительной деятельности российских мусульман, а в частности, женской части российской уммы, был раскрыт в выступлении профессора Казанского филиала Российской академии правосудия, доктора исторических наук Айдара Хабутдинова. Социальная роль женщин мусульманок, в том числе в переломные моменты истории, в дни всевозможных невзгод и испытаний были раскрыты в выступлениях ст.н.с. Центра цивилизационных и региональных исследований Института Африки РАН Наимы Нефляшевой, доцента Института филологии и межкультурных коммуникаций Казанского федерального университета Милеушы Хабутдиновой, директора Исламского культурного центра при Московском исламском институте Зили Имамутдиновой, директора Центра развития исламского образования МИИ Гульфии Хабибуллиной и др.

Уникальные архивные материалы об общественном положении и социальной роли женщин в традиционной российской мусульманской среде были представлены в докладах ст.н.с. Института языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан Алсу Хасавнех и главы отдела кинодокументальных проектов ДУМ РФ Ахмада Макарова.

Современное измерение женского мусульманского активизма было раскрыто в выступлениях руководителя Международного клуба «Аиша» Марьям Бариевой, руководителя аппарата ДУМ Санкт-Петербурга Натальи Тамбиевой. Доклад председателя правления Ассоциации психологической помощи мусульманам Ольги Павловой был посвящен теме психологической устойчивости верующих в кризисных ситуациях. Религиозные деятели – председатель ДУМ Свердловской области Артур хазрат Мухутдинов, заместитель председателя ДУМ Саратовской области Ильяс хазрат Богатырев, преподаватель Московского исламского института Ильдар Аляутдинов рассказали о современных методиках воспитания подрастающего поколения, работы с подростками и молодежью с учетом корректив, вносимых условиями пандемии.

Пресс-служба ДУМ РФ

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