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Ученик заинской музыкальной школы стал лауреатом Международного конкурса-фестиваля татарской культуры

Ученик заинской музыкальной школы стал лауреатом Международного конкурса-фестиваля татарской культуры

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 19.06.2020 0 4

17 июня стали известны результаты Международного конкурса-фестиваля татарской культуры «Минем яраткан Татарстан», который проходил в Казани в заочной форме.

Учредителем и организатором конкурса выступил Региональный благотворительный общественный фонд развития музыкального исполнительства РТ «SFORZANDO».

Музыкальную школу представлял ученик 4 класса Асылгареев Ильдар (саксофон), преподаватель Бурмистрова Надежда Николаевна, концертмейстер Филимонова Татьяна Николаевна.

Ильдар стал Лауреатом II степени.

zainsk.tatarstan.ru

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