Ученик заинской музыкальной школы стал лауреатом Международного конкурса-фестиваля татарской культуры

17 июня стали известны результаты Международного конкурса-фестиваля татарской культуры «Минем яраткан Татарстан», который проходил в Казани в заочной форме.
Учредителем и организатором конкурса выступил Региональный благотворительный общественный фонд развития музыкального исполнительства РТ «SFORZANDO».
Музыкальную школу представлял ученик 4 класса Асылгареев Ильдар (саксофон), преподаватель Бурмистрова Надежда Николаевна, концертмейстер Филимонова Татьяна Николаевна.
Ильдар стал Лауреатом II степени.