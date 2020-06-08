Ученица из Кузнецка стала победителем Всероссийского конкурса рисунков «Тарих эзләреннән» («По следам истории»)

Подведены итоги Всероссийского конкурса рисунков «Тарих эзлэреннэн», что в переводе с татарского языка означает «По следам истории». Изобразительные работы для участия в конкурсе должны были содержать пейзажи, портреты и иные художественные композиции, отражающие события, личность, эпоху истории татар.

Ученица МБОУ СОШ школы №3 г.Кузнецка Пензенской области, которая является воспитанницей ДХШ №1 г.Кузнецка, Мустафина Гульназ заняла в этом конкурсе 1 место, ей достался диплом и кубок победителя.

Организаторами конкурса выступили Министерство по делам молодежи Республики Татарстан и Государственное бюджетное учреждение Молодежный центр «Идель».

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