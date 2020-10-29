Учителя татарского языка и литературы приняли участие в вебинаре

28 октября 2020 года Министерство образования и науки Республики Татарстан совместно с Институтом развития образования Республики Татарстан провели вебинар в онлайн-режиме для учителей родного (татарского) языка и литературы по теме «Проектирование учебно- познавательной активности на уроках родного (татарского) языка».

Из Свердловской области на данном вебинаре принимали участие учителя родного (татарского) языка и литературы, учителя начальных классов образовательных организаций с этнокультурным (татарским) компонентом содержания образования

Артинского городского округа:

МАОУ «Азигуловская СОШ», Ахунова Светлана Марсовна; Филиал МАОУ «Азигуловская СОШ- «Усть-Манчажская ООШ», Каюмов Дамир Гаптулянович; Филиал МКОУ АГО «Поташкинская СОШ» — «Артя-Шигиринская ООШ», Бархаева -Резеда Рамазановна.

Нижнесергинского муниципального района:

МБОУ ЦО «Наследие» с. Шокурово, Вахитова Гульнара Гизатовна; МБОУ ЦО «Наследие» д.Акбаш, Абдулхаева Альбина Камильевна; МБОУ ЦО «Наследие» д. Урмикеево, Исмагилова Фарида Муллаевна; МКОУ СОШ д. Васькино, Динеева Диля Данифовна;

МО Красноуфимский округ:

МБОУ «Сызгинская ООШ», Галимзянова Илюза Минниахматовна.

Ачитского городского округа:

Филиал МКОУ АГО «Заринская СОШ-Гайнинская ООШ», Гибашева Раиля Мухаматнурова; МКОУ АГО Нижнеарийская ООШ, Гамалиева Анфиза Гусмановна.

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