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Учителя татарского языка и литературы приняли участие в вебинаре

Учителя татарского языка и литературы приняли участие в вебинаре

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Образование и наука, Главные новости, 29.10.2020 0 11

28 октября 2020 года Министерство образования и науки Республики Татарстан совместно с Институтом развития образования Республики Татарстан провели вебинар в онлайн-режиме для учителей родного (татарского) языка и литературы по теме «Проектирование учебно- познавательной активности на уроках родного (татарского) языка».

Из Свердловской области на данном вебинаре принимали участие учителя родного (татарского) языка и литературы, учителя начальных классов образовательных организаций с этнокультурным (татарским) компонентом содержания образования

Артинского городского округа:

  1. МАОУ «Азигуловская СОШ», Ахунова Светлана Марсовна;
  2. Филиал МАОУ «Азигуловская СОШ- «Усть-Манчажская ООШ», Каюмов Дамир Гаптулянович;
  3. Филиал МКОУ АГО «Поташкинская СОШ» — «Артя-Шигиринская ООШ», Бархаева -Резеда Рамазановна.

Нижнесергинского муниципального района:

  1. МБОУ ЦО «Наследие» с. Шокурово, Вахитова Гульнара Гизатовна;
  2. МБОУ ЦО «Наследие» д.Акбаш, Абдулхаева Альбина Камильевна;
  3. МБОУ ЦО «Наследие» д. Урмикеево, Исмагилова Фарида Муллаевна;
  4. МКОУ СОШ д. Васькино, Динеева Диля Данифовна;

МО Красноуфимский округ:

  1. МБОУ «Сызгинская ООШ», Галимзянова Илюза Минниахматовна.

Ачитского городского округа:

  1. Филиал МКОУ АГО «Заринская СОШ-Гайнинская ООШ», Гибашева Раиля Мухаматнурова;
  2. МКОУ АГО Нижнеарийская ООШ, Гамалиева Анфиза Гусмановна.

tatur.tatarstan.ru

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