Уленкуль весной. Посещение усадьбы сибирского татарина

В селе Уленкуль Большереченского района продолжается строительство и возведение усадьбы сибирского татарина. Сразу после схода снега возобновились работы в доме и на хозяйственных постройках. Весна нынче наступила рано, радует своей теплой погодой и апрельским пробуждением природы от зимней спячки.

Поездка состоялась 29 апреля 2020 года в период введенного режима самоизоляции в России. Были приняты меры предосторожности. Медицинские маски на лице и использованы антисептики для обработки рук во время работы.

По словам председателя региональной татарской национально-культурной автономии Омской области Радика Миниханова приём гостей запланирован на 11 июля этого года.

По договорённости со Всемирным конгрессом татар и Республикой Татарстан в этот день в Уленкуле съедутся гости из Омской, Тюменской области, Республики Татарстан и Республики Казахстан. Подобное мероприятие сможет объединить татар живущих на берегах Иртыша в Западной Сибири и Казахстане. А также продемонстрировать гостям и представителям других народов культуру сибирских татар, его быт и историю.

11 июля Уленкуль примет почетных гостей из Омска, Республики Татарстан и ближайших областей. Торжественное открытие усадьбы сибирского татарина в старинном селе бурахарцев состоится именно в этот день. Бухарцы — этногруппа, по происхождению выходцы из Бухарского ханства — современная территория Узбекистана. Бухарцы составили заметную долю в формировании сибирских татар. Бухарские купцы торговали далеко за пределами Бухарского ханства, из-за этого бухарцы воспринимались как народ преимущественно торговый. Национальность «бухарец» встречалась в документах до начала 1930-х годов.

Сегодня название бухарец употребляется почти исключительно по отношению к жителям города Бухары. на территории Омской области имеется ряд населённых пунктов, основанных бухарцами в XV—XVII веках (Яланкуль, Уленкуль, Казатово, Аубаткан, Тусказань и другие).

Основой для строительства усадьбы сибирского татарина и благоустройства дома стал проект региональной автономии татар по созданию мест этнографического и сельского туризма «Мирас» на территории Омской области. Проект был поддержан Фондом президентских грантов и реализуется до конца 2020 года.

Для Омской области это уникальный проект, который может быть сравним только с историко-культурным комплексом «Старина Сибирская» в районном поселке Большеречье. Но в Уленкуле создается проект в сельской глубинке с компактным проживанием коренного народа — сибирских татар. Здесь жив язык народа, традиции, обычаи и обряды. Из местной мечети раздается азан — призыв к молитве. А на улицах слышна татарская речь от людей, внешность которых предполагает что их можно было бы встретить только на просторах Средней Азии.

Местная школа носит имя поэта и Героя Советского Союза Мусы Джалиля и с гордостью демонстрирует свои этнографические музеи. Судя по предоставленным в музее родословным местные татары являются предками Пророка Муххамеда.

Прямо перед входом в школу в 2016 году Российским военно-историческим обществом установлен бюст татарскому поэту Мусе Джалилю.

Осенью прошлого года был подобрал и выкуплен дом у местной жительницы для строительства усадьбы. Дом находится в центре села на берегу живописного озера с одноименным названием Уленкуль.

Сразу начались работы по очистке территории и планированию возведения объектов на территории усадьбы. На территории установлен забор из плетенной ивы, который помнят многие из сельских жителей, он встречался в селах и деревнях еще 20-30 лет назад. Возведен амбар для хранения выращенного зерна, сарай для хранения предметов необходимых для проведения сельскохозяйственных работ и выращивания скота. Выкопан колодец для получения питьевой воды.

Строительные работы ведет местная бригада во главе с молодым и ответственным парнем Рифатом Кормушаковым. Рифат с переживанием осматривает объект вместе с оргкомитетом, для него важен результат работы и история родного села.

После схода снега в конца марта бригада заменила крышу дома и возвела крышу на хозяйственных постройках. Она полностью состоит из деревянных досок. Это стремление правильно продемонстрировать кровлю начала 20 века. Далее, после высыхания материала крыши будут обработаны отработками моторного масла для сохранения досок от вредителей и влаги во время дождей. такой подход позволит сохранить историческую составляющую и уникальность сооружений на территории усадьбы.

Усадьба располагается на берегу живописного озера Уленкуль, которое радует глаз даже через плетенную изгородь.

Заходим в дом и понимаем, что внутри все останется практически как в начале 20 века. Предложено сохранить старую проводку и выключатели с розетками, которые находятся в идеальном состоянии. Предстоит восстановить и покрасить ставни на окнах и оконные рамы. В дальнем углу дома будет кровать на возвышенном устройстве, так было теплее спать 100 лет назад.

Старая печь была разобрана и сложена новая в углу дома. Стены, пол потолок останутся в оригинальном виде. Их предстоит покрасить, побелить и привести в хороший вид.

Время еще есть и в ближайшие два месяца предстоит завершить работы, принять гостей из Омска и ближайших регионов России, ожидается солидная делегация из Татарстана. Гостеприимство сибирских татар никого не оставит равнодушным. Строительство усадьбы и её торжественное открытие 11 июля станет только первым этапом на пути создания туристического маршрута в Уленкуль. Местные жители рассчитывают на включении объекта в состав туристического маршрута для большинства компаний Омска, а также историко-культурного комплекса «Старина Сибирская».

Сайфулин Камиль

tatarstan-omsk.ru