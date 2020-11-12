Ульяновские татары передали в Ленинскую библиотеку более ста татарских книг

По инициативе Ульяновской областной татарской национально-культурной автономии в научной библиотеке имени Владимира Ленина впервые была организована акция «День дарения книги». Книжные полки обогатились на сотни татарских книг. Об этом рассказал председатель Ульяновской областной татарской национально-культурной автономии Рамис Сафин.

«Постановлением губернатора Сергея Морозова 2021 год в Ульяновской области объявлено «Годом книги». Меры, касающиеся книг, начались уже с этого года. В библиотеке с 180-летней историей были вручены татарские книги. Здесь хранится около 200 уникальных книг из семейной библиотеки известного рода Акчуриных. Среди них есть Коран на английском и французском языках», — сказал он.

Рамис Сафин сообщил, что в следующем году в Ульяновской области состоятся встречи с Татарстанскими писателями, предполагается организовать выставку книг старинных татарских изданий. «Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия в этом году впервые выступила с предложением по сбору книг, вышедших в прошлом веке, сохранить их для будущих поколений. Эту акцию поддержали и другие руководители национальных организаций», — отметил он.

«Акция дарения книг библиотекам проходит в Национальной библиотеке города в течение года. Эти книги будут храниться в архиве», — подчеркнул Рамис Сафин.

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