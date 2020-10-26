Ульяновцев приглашают побывать «В гостях у татар»

Выставка из фондов Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника приурочена к 100-летию образования Татарской Автономной Советской Социалистической республики.

Согласно замыслу организаторов, экспозиция призвана в юбилейный для республики год напомнить жителям разных городов России об историческом и культурном своеобразии татарского народа и Татарстана.

В экспозицию вошли около 180 музейных предметов, созданных современными мастерами Республики Татарстан. Живописные полотна, написанные на международных арт-симпозиумах в Елабуге, десятки предметов декоративно-прикладного искусства, образцы национального костюма, предметы религиозного культа мусульман и многое другое складывается в красочную и самобытную палитру татарской национальной культуры.

В вернисаже в честь открытия экспозиции приняли участие Заместитель председателя Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Николаевна Рыбакова, Министерство искусства и культурной политике Ульяновской области, сотрудники Елабужского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, а также представители Ульяновской областной татарской национально-культурной автономии и Центра татарской национальной культуры.

Выставка будет работать в Выставочном зале «На Покровской» до 27 ноября 2020 года.

ulpravda.ru