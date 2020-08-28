Умер литературный критик, поэт, писатель Мударис Валеев

Скончался литературный критик, поэт и писатель, издатель Мударис Валеев. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказал заместитель председателя Союза писателей Татарстана Рамис Аймет.

«Его не стало после продолжительной тяжелой болезни в возрасте 67 лет. Похороны пройдут завтра, о времени панихиды будет известно позже. Соболезнуем его родным и близким», — рассказал он вчера.

Мударис Харисович Валеев (литературный псевдоним — Салих Маннапов) родился 30 мая 1953 года в деревне Новое Камкино Алькеевского района Татарской АССР. Литературный критик, поэт, кандидат филологических наук, доцент. Заслуженный работник культуры РТ, лауреат премий имени М. Джалиля, Дж. Валиди, Г. Р. Державина. С 1983 года — член Союза писателей Татарстана.

Когда его 28-летний отец, не оправившись от ран, полученных на войне, скончался в 1953 году, двухмесячного Мудариса взял на воспитание его дед по матери Магиз (Габдульмагиз) Маннапов, живущий в деревне Татарское Муллино в том же Алькеевском районе. Мальчик вырос там, получил начальное образование, затем учился в средней школе в селе Алпарово.

В 1971–1976 годах учился в отделении татарского языка и литературы Казанского государственного университета. Еще в начальной школе начал писать стихи, печатался в детско-юношеских изданиях республики, а в университете руководил известным литературным студенческим кружком «Аллюки». В эти годы его стихотворения включают в поэтические сборники, они звучат на казанском радио и телевидении.

Первые серьезные публикации Мудариса Валеева в области литературной критики появились в республиканской прессе в конце 70-х годов. В 1984 году в Татарском книжном издательстве вышла его первая книга «Я верю Вам». Через четыре года увидела свет вторая книга («Корни и крона», 1988), затем вышел сборник избранных критических статей на русском языке («Возвращение Звезды», 1992). В 2003 году вышло его объемное издание «Линия жизни».

За достижения в области печати, образования и литературы Мударис Валеев удостоен почетного звания «Заслуженный работник культуры ТАССР» (1989) и республиканской премии им. М. Джалиля (2003).

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