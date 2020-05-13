Уральские ветераны-татары, ковавшие Победу страны в Великой Отечественной войне

Время уносит от нас тех, кто пережил, кто своими глазами видел ужасы войны, кто ковал Победу и на фронте, и в тылу. С каждым годом ветеранов становится все меньше. На этот день на всю Свердловскую область осталось 14 ветеранов Великой Отечественной войны. В этой статье мы постарались собрать всю доступную информацию о каждом из них.

Представительство Татарстана совместно с конгрессом татар Свердловской области сделали максимально возможное в сложившшихся условиях, чтобы поздравить наших уважаемых ветеранов. Я некоторых знаю лично, много лет знакомы. Очень жалко, что не получилось поздравления в том формате, как мы обычно проводим, но, тем не менее, они в добром здравии и мне это очень приятно. Я хочу, чтобы наши уважаемые ветераны-соотечественники жили долго и счастливо, чтобы в будущем мы смогли наши поздравления передать в нормальном торжественном формате. Надеюсь, эти тяжелые времена пройдут. Желаю всем крепкого здоровья и хорошего окружения. Счастья всем, с Днем Победы! — Постпред РТ в СО, Хайдар Гильфанов

1. Багавиев Загрий Багавиевич

Родился 12 декабря 1926 года в Татарстане в деревне Курсабаш. В семье был вторым ребенком, всего у родителей росло 6 детей.

С 1938 по 1947 семья жила в Бурятии. Оттуда в 1944 году был призван на фронт, прошел всю войну с Японией, был ранен и вернулся в декабре 1945-го. Вспоминая то время, с гордостью говорит: «Какой я герой, я не герой, герои те, кто там остались и домой с фронта не вернулись». В 1947 году большая семья перебралась жить в деревню Татарская Еманзельга Красноуфимского района. Начинать с нуля было сложно, жили у разных людей, затем купили небольшой домик. В возрасте 25 лет Загрий женился, с супругой воспитали 4 детей, построили свой дом, прожили вместе 45 лет, овдовел в 1997 году. У Загрия Багавиевича 8 внуков и 6 правнуков!

2. Давлятханов Давлятян Давлятханович

Родился в деревне Истяково Аскинского района Башкирской АССР. После окончания 5 классов работал в колхозе в д. Каюмово, в деревне Базанчат в 1940 году стал заведующим читальней, затем секретарем в сельсовете. В апреле 1942 года, когда ему было 19 лет, призвали в армию, а в октябре 1942-го, после окончания курсов младших командиров, был уже на фронте в звании сержанта.

Воронежский фронт, река Дон, плацдарм, был командиром отделения стрелкового полка. Стояли на обороне. В конце ноября этот плацдарм сильно бомбили, было много убитых и раненых, в декабре вывели на отдых в тыл в запасной полк. И практически сразу был направлен в 6-ю армию, связным – доставлял секретные пакеты с приказами, когда на попутках, когда пешком, иногда попадал и под обстрелы. С января по июнь 1944 года учился и, закончив учебу с отличием, получил звание мл. лейтенанта. Направили на третий Украинский фронт в городе Николаев и назначили помощником командира взвода в учебной части, в которой преподавал военное дело и готовил офицеров.

В июне 1944 года отправлен на фронт, в часть № 22185 в 32 отдельную гвардейскую Краснознаменную Мотострелковую бригаду, где назначен в штатной должности командиром пулеметного взвода.

18 марта 1945 года воевал под озером Балаган, где во время боя был ранен в грудную клетку и заразился малярией, выпив воды из лужи, лежа раненым на поле боя. Долго лечился в санитарно — эвакуационном госпитале № 2633 в городе Бая в Венгрии. Победу встретил в госпитале. Демобилизовался и прибыл домой 16 ноября 1945 года. И в том же месяце Давлятян женился на Мухаматдиновой Марзике Ситдикьяновне.

С любимой женой они вместе вот уже 67 лет. Вырастили и воспитали троих дочерей: Равия, Клара и Разиля. Дочери говоря, что их папа очень добрый и терпеливый, внимательный и заботливый, трудолюбивый и чистоплотный, в общем, самый лучший. В большой и дружной семье долгожителей 7 внуков и 4 правнука.

Награжден Орденом Отечественной войны II степени, Медалью за победу над Германией», юбилейными медалями, и имеет общий трудовой стаж 53 года.

3. Давлятшин Муллаян Касимович

Родился 15 октября 1921 года в Башкирской АССР, селе Юмадыбаш Шаранского района. Был награждён Орденом Отечественной войны II степени

4. Дельмухаматов Денислам Денисламович

Родился 19 января 1935 года в деревне Озерки Свердловской области Красноуфимского района.

В октябре 1954 года служил младшим командиром в Западной Украине. В 1956 году по тревоге вызвали на подавление контралистического мятежа в Венгрию. Воевали в Венгрии в городах: Пака, Днер, Воспреш, Будоешь, Будокешь, Будапешь, остановились в городе Секаш Векар Варе. Служил танкистом, старшиной батальона. Получил осколочное ранение в голову и в ногу. В январе 1958 года вернулся домой, в деревню Озерки.

1958-1959 годы проработал в поселке Натальинск в стекольном заводе — стеклодувом. 1959-1964 годах проработал в Свердловске бригадиром столярной бригады в Уралмаш заводе. В 1964 году вернулся с семьей в деревню Озерки. 1964 – 1991 годах проработал в Озерки водителем, трактористом-комбайнером, столяром, мастером строительной бригады, заместителем директора по хозяйственной части. В 1991 году вышел на пенсию, по группе участник Венгерской войны (ВОВ)

Награжден орденом Славы III степени, медалью «За боевые заслуги» и орденом Отечественной войны II степени

5. Забиров Сабир Кабирович

Родился 5 мая 1924 года Проживает в селе Акбаш Нижнесергинского муниципального района

В 1943 году в возрасте 18 уходит в Армию. Вместе с 95 земляками, летом 3 августа 1943 года, в тесном товарном поезде, их отправляют в город Тамару Приморского края под Дальний Восток. Забиров Сабир попадает на службу в 362 полк.

За участие в боевых действиях награжден медалями: «За победу над Японией», «За боевые заслуги».

6. Зайнагутдинов Хади Гайнутдинович

Служил в советской армии восемь лет. Призвали его в ноябре 1943 года. За две недели до этого ему исполнилось 17 лет. Был артиллеристом истребительно-противотанковой батареи. Служил на 1-ом Дальневосточном фронте, в Уссурийске. Освобождал от японцев Южный Сахалин, Маньчжурию.

С войны Гадый вернулся с наградами. Самые дорогие — орден Великой Отечественной войны 2-ой степени и медаль «За победу над Японией».

Прямо с фронта 19-летнего солдата отправили в Корею, уже не артиллеристом, а механиком стрелково-пушечного и бомбардировочного вооружения. Первый отпуск боец получил лишь в 48-ом году Вернувшись в свое село Талмазы, что в Башкирии, он сразу же уехал в Свердловск. Устроился на завод рабочим, а через год женился.

Поехал в октября 1952 года к родственникам в Башкрию, свой день рождение хотел отметить, — вспоминает Зайнагудинов. – А они приготовили мне сюрприз – решили свести с девушкой. Я как увидел Фаннию, сразу же влюбился! Через несколько недель сыграли свадьбу, и я увез ее в Свердловск.

Гадый Гайнутдинович более 60 лет живет с Фаннией Губайдулловной. Они вырастили двоих детей.

7. Маргамов Михаил (Имаметдин) Маргамович

Родился 24 сентября 1925 года. В раннем детстве остался без отца и, окончив 4 класса деревенской школы, оставил учебу из-за тяжелых материальных условий в семье. В 13 лет (с 1938 по 1944 год) работал в колхозе.

6 мая 1944 года призван в ряды Советской армии и после обучения в полковой школе в сентябре 1944 года железнодорожным воинским эшелоном был отправлен на фронт.

В октябре 1944 года назначен командиром отделения пулеметчиков в звании младшего сержанта в составе 2 Краснознаменного стрелкового полка 50 Краснознаменной стрелковой дивизии 1 Украинского фронта.

На фронте пулеметчиком по системе «Дегтярева» принимал участие в боевых действиях в Западной Украине, Польше, Германии, Чехословакии. Участвовал в освобождении многих городов, таких как Ополе, Гута, Краков, Катовице и других.

Окончание войны встретил на реке Эльба под Прагой 11 мая 1945 года, где вместе с сослуживцами и отпраздновал Победу.

За время военных действий в пехоте прошел пешком дорогами войны свыше 2000 км. На фронте был ранен и контужен.

После окончания войны продолжал службу в Вооруженных Силах Советского союза. Срочником (с мая 1945 по февраль 1950 года) служил в Прикарпатском военном округе. Затем был зачислен на сверхсрочную службу и до октября 1956 года находился на должностях заведующего продовольственным складом и делопроизводителем службы тыла.

В составе 27 механизированной дивизии с 24 октября по 10 ноября 1956 года участвовал в подавлении контрреволюционного мятежа в Венгрии и там продолжал службу в армии на должностях: старшины полевого механизированного хлебозавода, заведующего продовольственным складом, начальником административно-хозяйственной части и начальником квартирно-эксплуатационной части мотострелкового полка. В общей сложности прослужил в группе войск Венгрии 10 лет.

В ноябре 1966 года был переведен для дальнейшего прохождения службы в Уральский военный округ. С ноября 1966 по март 1970 года был начальником секретной части 479 отдельного механизированного полка Гражданской обороны в поселке Новогорный Кыштымского района Челябинской области.

В марте 1970 года переведен в город Свердловск в 32 военный городок, где продолжал службу в качестве начальника секретного отделения штаба 34 мотострелковой дивизии. Окончил военную службу в армии старшиной танкового батальона 105 механизированного полка, прослужив в армии 32 года. Уволен из Вооруженных Сил на пенсию 20 мая 1975 года. Общий трудовой стаж – 54 года.

Принимал активное участие в общественной жизни, свыше 25 лет в Совете ветеранов 32 военного городка, 10 лет – председателем Совета ветеранов. 25 лет участвовал в военных парадах города Екатеринбурга.

За проявленные мужество и стойкость на фронте награжден: орденом «Отечественной войны», двумя медалями «За боевые заслуги», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Медаль Жукова» и другими.

8. Мелентьева Хатира (Ирина) Михайловна

Родилась в 1926 году. Из-за низкого роста Хатиру Михайловну не взяли на фронт, с 1942-го по 1945-й год работала медсестрой в госпитале: делала перевязки раненым, стирала бинты и белье, вязала одежду, готовила. Также работала на заводе по выпуску снарядов. У нее была многодетная семья, шесть ее братьев воевали, один не вернулся с фронта. На данный момент проживает в Серове

Хатира апа наш единственный ветеран-татарин в городе (и единственный представитель прекрасного пола в области – прим. ред.). В этом году не удалось ее поздравить лично, но мы передали поздравления от Татарстана и подарочный набор через волонтеров — они как полагается поздравили, за что мы благодарим Серовский колледж. Также, до пандемии коронавируса в этом и предудыщих годах она всегда участвовала в наших мероприятиях. Можно только позавидовать энергии Хатиры Михайловны в ее возрасте! Нашего дорого ветерана в городе знают, уважают и любят!» — Розалия Синцова, руководитель Центра татарской и башкирской культуры «Чулпан»

9. Саетгараев Султан

Родился в 1926 году. На данный момент проживает в селе Шокурово Нижнесергинского района. 10. Сайфуллин Сафый Хурамшинович Родился в 1926 году в деревне Кургат Башкирской АССР. Призван на фронт в декабре 1943 года. Направлен на Дальний Восток. Службу проходил в роте автоматчиков 970-го стрелкового полка и в отдельном батальоне номер 100 регулировщиком. Участвовал в освобождении Сахалина и Курильских островов от японцев. Уволен в запас в марте 1947 года. В настоящее время проживает в Свердловской области, поселке Ачит. Награжден орденом Отечественной войны и медалью «За победу над Японией». 11. Салихьянов Тахави Гарифьянович Родился 15 августа 1926г. В 1943 году был призван в Красную Армию. Великую Победу встретил в самом Берлине. В армию меня призвали в 1943 году, а закончил я войну в Берлине, у Рейхстага, — рассказывает ветеран. — Родом я из Башкирии, а в Свердловск приехал, потому что здесь полегче было с жильём и работой. Тогда только построили газопровод «Бухара-Урал», второй год как в город пришёл газ, я поступил рядовым механиком в СМУ-1 (сегодня это «Газпромтрансгаз Екатеринбург». — Прим. «ОГ»), а ушёл на пенсию уже с должности главного механика, — рассказывает герой войны. Тахави Гарифьянович – кавалер многих боевых наград: орден Славы, «За отвагу» и не только. Тахави Гарифьянович является родоначальником военной династии Салихьяновых — сын полковник ВС РФ, внук — курсант Екатеринбургского Суворовского училища. Ветеран активно принимает участие во многих мероприятиях по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, также в различных акциях Постпредства РТ. 12. Ситдиков Ханиф Абугшаихович Ханиф Абугшаихович родился в 1924 году в Татарской АССР. В 18 лет он ушёл на фронт, где воевал в пехотных войсках. В битве на Курской дуге в июле 1943 года Ситдиков получил тяжелое ранение и был комиссован по инвалидности. После госпиталя он продолжил трудиться на заводе РТИ, где проработал в течение 35 лет — пишет пресс-служба E1.ru. С честью перенес все тяготы того времени, в послевоенное время воспитал и поставил на ноги 7 детей своих родственников, оставшихся без родителей. Награждён Орденом Отечественной войны I степени, является ветераном труда и имеет государственные и правительственные награды, в том числе — грамоту президента Татарстана. Один из ветеранов с самой нелегкой судьбой – он прошел все тяготы Войны, но продолжать воевать ему пришлось и в мирное время. Мы уже писали о поддержке его НКАТ Екатеринбурга. 13. Хамбалов Мадияр Хамбалович Родился 23 мая 1924 года в деревне Урмикеево, Нижнесергинского района, Свердловской области. Воевал на фронте в Псковской области, был связистом. Участвовал в освобождении и восстановлении городов, например Великие Луки, города Латвии. Получил ранения глаза, когда самолеты немецких войск бомбили прилегающие территории. Награжден орденом 1 степени. 14. Хамзин Узбек Рахматуллинович Родился 1 июня 1924 года. В настоящее время проживает в городе Михайловске. ural.tatar