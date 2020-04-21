Уроки татарского: переселенцы поделились секретами сохранения самобытности

На сегодняшний день в Алтайском крае проживает девять тысяч человек, семьи которых когда-то мигрировали из Татарстана. Кроме Барнаула, большие общины народа живут в алтайских сёлах Беленькое и Родино. В Сибири даже сохранились татарские деревни, где старожилы говорят только на родном языке.

«Так как мы родились в России, татарский язык учили мало, многое забылось. Теперь вот навёрстываем упущенное: на базе автономии татар Алтайского края учим язык сами и привлекаем к урокам младшее поколение», – рассказывают представители народа.

О том, как развивать свою культуру, поддерживать традиции и при этом активно взаимодействовать с другими этносами, члены татарской диаспоры рассказали в специальном проекте «Дружба народов» от «АиФ-Алтай».

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