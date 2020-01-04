Уроженка Автограда проведет европейский конкурс «Татар кызы» в Риге

Уроженка Набережных Челнов Айна Еремина-Зеттерлунд проведет европейский конкурс «Татар кызы» в Риге. Айна Гиндуловна является неизменным автором проекта «Европа татар кызы». Она — организатор и режиссер таких конкурсов.
В настоящее время Айна живет в Швеции. Богатый опыт экс-директора челнинского молодежного центра «Шатлык» помогает ей быть творчески востребованной за границей, занимаясь организацией разнообразных мероприятий по сохранению родного языка и культуры.
Первый европейский конкурс «Татар кызы» состоялся в Будапеште в 2018 году. Гран-при и номинацию «Лучший знаток татарского языка» получила Зиляра Каримова из Литвы.
В этом году на участие в конкурсе заявились шесть девушек. Самым главным условием для участия является знание татарского языка хотя бы на бытовом уровне.
«Самое главное условие – умение говорить на татарском языке хотя бы на бытовом уровне, – отметила Айна Гиндуловна. – Прежде чем участницы выйдут на сцену, им предстоит пройти хорошую языковую подготовку. Для этого, как и в прошлый раз, я для девушек стала учительницей и веду уроки по «скайпу»: учим стихи, разучиваем песни. Отдельная тема – традиции, обряды и женские национальные костюмы».