Уроженка Автограда проведет европейский конкурс «Татар кызы» в Риге

«Самое главное условие – умение говорить на татарском языке хотя бы на бытовом уровне, – отметила Айна Гиндуловна. – Прежде чем участницы выйдут на сцену, им предстоит пройти хорошую языковую подготовку. Для этого, как и в прошлый раз, я для девушек стала учительницей и веду уроки по «скайпу»: учим стихи, разучиваем песни. Отдельная тема – традиции, обряды и женские национальные костюмы».