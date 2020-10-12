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Ушел из жизни главный казый ЦДУМ. Глава ДУМ РТ выразил соболезнования

Ушел из жизни главный казый ЦДУМ. Глава ДУМ РТ выразил соболезнования

в Новости, Слайдер, Общество, Главные новости, 12.10.2020 0 12

Вчера, в 24-й день месяца сафар, ушел из жизни экс-председатель ДУМ Самарской области, главный казый ЦДУМ Вагиз хазрат Яруллин. В связи с его кончиной, глава ДУМ Татарстана Камиль хазрат Самигуллин на своей официальной странице в Инстаграм @kamilhazrat выразил соболезнования родным и близким религиозного деятеля:

«Мусульман России постигла тяжелая утрата — сегодня утром не стало Вагиза хазрата Яруллина, главного казыя ЦДУМ России, а также бывшего муфтия, много лет возглавлявшего РДУМ Самарской области. Добросовестно исполняя свой долг на этих ответственных постах, он был выдающимся религиозным деятелем, внесшим весомый вклад в развитие ислама в регионе, и сердцем болел за нашу религию. Его бесценный опыт, безусловно, мог бы еще принести большую пользу мусульманской общине. От имени Духовного управления мусульман Татарстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования семье и близким покойного, в особенности сыну нынешнему муфтию Самарской области Талипу хазрату Яруллину. Я прошу у Всевышнего простить  грехи Вагиза хазрата и не лишать его Своей милости».

dumrt.ru

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