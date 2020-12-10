Ушел из жизни народный артист Татарстана Рафаэль Ильясов

9 декабря на 82 году жизни скончался народный артист Татарстана, заслуженный деятель искусств ТАССР Рафаэль Ильясов.

Похороны пройдут сегодня в Казани.

Ильясов Рафаиль Зарипович — известный татарский певец,народный артист Республики Татарстан, заслуженный деятель искусств ТАССР родился 28 апреля 1939 года в селе Нижнее Чекурское Дрожжановского района Республика Татарстан. В 1954-1958 гг. учился в Казанском музыкальном училище. В 1958 поступил на оркестровый факультет Казанской государственной консерватории, по окончании ему была присвоена квалификация артиста оркестра, преподавателя. С 1963 году в оркестре Пермского театра оперы и балета. С 1964г. старший музыкальных программ радио ГТРК «Татарстан».

В 1992 г. назначен заведующим редакцией музыкальных программ ГТРК «Татарстан», где проработал до 2005 года. В 1984 году Ильясову Рафаэлю за заслуги в области советского музыкального искусства присвоено почетное звание «Заслуженный деятель искусств ТАССР», в 1991 году — «Народный артист Республики Татарстан».

В 2014 г. кандидат на Государственную премию Татарстана имени Г.Тукая .

Широкую популярность среди ценителей музыки Рафаэль Ильясов получил как исполнитель татарских народных песен. Репертуар певца состоял из произведений наиболее популярных и любимых татарским слушателем, что вносило в его концерты сугубо национальный колорит.

Награды и достижения:

Заслуженный деятель искусств ТАССР (1984)

народный артист Республики Татарстан (1991)

Исполнительный комитет Всемирного конгресса татар выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного. Это большая утрата для нашей нации. Пусть земля ему будет пухом!

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