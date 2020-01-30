Ушел из жизни председатель татарской общины Якутии

Сегодня ушел из жизни председатель татарского культурного центра «ТУГАН ЯК» Республики Саха (Якутия), почетный архитектор Якутии, главный архитектор ООО «Якутгазпроект» Ильдус Юнусович Волков.

Волков И.Ю. по профессии –архитектор, по призванию-миротворец и созидатель, родившийся в Татарской АССР, жизнь посвятивший Якутии.

В далеком 1974 году Ильдус Юнусович, после окончания Казанского инженерно-строительного института, по распределению приехал работать в Якутск в институт «Якутгражданпроект». Вся жизнь Волкова была связана с проектированием объектов жилищно-гражданского назначения, в разное время Ильдус Юнусович работал в институтах « Якутгражданпроект», Якутсельпроект», «Якутагропромпроект», ООО «Якутгазпроект».По проектам Ильдуса Юнусовича были построены школы, магазины, кинотеатры, станции скорой помощи, туберкулезные больницы, «Дом книги по улице Ярославского», « Бизнесцентр в г.Якутске»; объекты в Якутске, Нерюнгри, Олекминске, Амге, Мирном, Сунтарах, Верхневилюйске, Магане, Жатае,Томмоте , Оймяконе и многих других населенных пунктах республики.

Ильдус Юнусович искренне радел за дружбу братских народов Татарстана и Якутии , много делая для сближения двух национальных республик, являясь руководителем татарского культурного центра «ТУГАН ЯК».

Национальный Совет Всемирного конгресса татар выражает глубокие соболезнования родным и близким Ильдуса Юнусовича.

Прощание с Волковым Ильдусом Юнусовичем состоится 1 февраля в 12 часов по адресу : Сергеляхское шоссе 4 км., траурный зал Медцентра.