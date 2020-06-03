Узбекистан строит на юге Казахстана мечеть на 5 тыс. верующих

Узбекистан строит в городе Туркестан на юге Казахстана мечеть на пять тысяч верующих.

По данным «Казинформа», идею реализации проекта поддержал президент Шавкат Мирзиёев.

Внутреннюю и внешнюю отделку объекта выполнят в восточном стиле. Общая площадь строящейся мечети в Туркестане составляет 5000 квадратных метров. За пределами мечети могут разместиться еще 3000 верующих.

Архитектурный комплекс будет включать также здание для проведения обрядов, конгресс-холл, медресе на 180 мест, библиотеку, спортивные площадки, автостоянку на 500 мест и фонтан.

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