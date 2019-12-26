В 2019 году муфтиятом издано 89 наименований книг

Издательская деятельность является одним из приоритетных направлений работы ДУМ РТ в области пропаганды ценностей традиционного ислама, которая осуществляется Издательским домом «Хузур». В 2019 году в целях просвещения мусульман, повышения интереса к чтению как к важнейшему фактору развития национальной культуры, традиций и интеллектуального потенциала уммы, издательством выпущено в свет 89 наименований книг. Их общий тираж составил 84,613 экземпляра.

Стоит отметить, что самым большим достижением издательской деятельности ДУМ РТ, безусловно, является выпуск изданий переводов смыслов Корана на татарском языке «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә» и на русском языке «Калям Шариф. Перевод смыслов». Фундаментальные труды являются первыми в истории ДУМ РТ собственными переводоми смыслов Корана, которые были изданы в рамках Года толкования Корана, объявленного в Татарстане. Весь тираж изданий был раскуплен в короткие сроки.

Всего с 2013 года Издательским домом «Хузур» издано свыше 250 наименований книг на арабском, татарском и русском языке общим тиражом 600 000 экземпляров.

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