В 2019 году муфтиятом реализовано 19 проектов для молодежи

Духовным управлением мусульман РТ реализовано 19 проектов для молодежи. С такими результатами завершает муфтият свою деятельность в области реализации молодежной политики календарный 2019 год.

Среди наиболее важных инициатив – Зимний и Летний форумы мусульманской молодежи, «Школа одного дня», «Мусульманский дискуссионный клуб», «Женская гимназия», религиозный татарский конкурс «Яшь вәгазьче» («Молодой проповедник»), благотворительная акция «Подари бумаге жизнь», проект «Чистая мечеть», Всероссийский турнир по джиу-джитсу на Кубок имени Шигабутдина Марджани, Всероссийский турнир по национальной борьбе и армрестлингу на кубок ДУМ РТ, а также встречи муфтия РТ с волонтерами и активом мусульманской молодежи, специальные стипендии муфтия РТ и др.

Кроме того, в 2019 году некоторые проекты прошли этапы ребрендинга, и, таким образом, копилка социальных проектов обновилась, включив в себя женский проект «Яшь килен», «Лекторий», «IMAN», женские экспресс-курсы «Учимся читать Куръан».

Особенно важным направлением молодежной политики ДУМ РТ является развитие движения мусульманских волонтеров. На сегодняшний день в базе волонтеров ДУМ РТ зарегистрировано свыше 1000 человек. Их возраст – от 14 до 80 лет. В числе прочего они ежегодно принимают участие в организации и проведении традиционного Республиканского Ифтара, Болгар жыены, акции «Рамадан – месяц добрых дел», и сборе и распределении гушр-садаки для нуждающихся.

Одной из самых эффективных молодежных площадок ДУМ РТ является Форум мусульманской молодежи, который проводится муфтиятом два раза в год. Информационно-образовательный и дискуссионный проект предоставляет молодым людям возможность общения, обмена знаниями и воплощения в жизнь собственных идей. Форум традиционно проходит в январе и июле в Болгаре. В этом году в Зимнем форуме мусульманской молодежи приняли участие свыше 40 юношей и девушек от 18 до 35 лет, в Летнем – около 200. География участников форума включает регионы России и страны зарубежья.

Выявить наиболее талантливых, инициативных, мотивированных и способных к обучению молодых ребят и использовать их потенциал в дальнейшем позволяет ежегодный республиканский религиозный конкурс «Яшь вәгазьче» («Молодой проповедник»), региональные этапы которого состоялись в каждом из 48 мухтасибатов РТ. В этом году на уровне республики конкурс проводился 2 раза. В общей сложности в нем приняли участие около 30-ти юношей в возрасте от 15 до 35 лет, не являющиеся практикующими имамами, хазратами и учителями. Конкурс организуется с целью духовного и нравственно-этического воспитания молодого поколения, совершенствования речевых навыков публичных выступлений и раскрытия творческого потенциала в молодёжной среде.

«Мусульманский дискуссионный клуб» и «Женская гимназия» – также молодежные проекты, которые успешно реализуются с 2016 года. В 2019 году они прошли ребрендинг, так появились проекты «Лекторий» и «Яшь килен». С момента перезапуска на площадке проекта «Лекторий» удалось провести 5 публичных лекций и дискуссий на самые популярные темы с участием известных спикеров — мазхабы, секты, светские науки, теория Дарвина, халяль. Отметим, что помимо офлайн-посетителей за каждой лекцией в режиме онлайн каждый раз наблюдало около 350-ти зрителей.

Трансформация «Женской гимназии» также не оставила никого равнодушным: первый поток курсов «Яшь килен» собрал свыше 50-ти представительниц прекрасного пола. Проект «Яшь килен» ДУМ РТ реализован с целью укрепления семейных ценностей среди мусульманской молодежи и посвящен различным вопросам по теме брака с точки зрения шариата и традиций татарского народа. Участницам в формате 7 офлайн-встреч и 6 онлайн-видеоуроков рассказали об исконных национальных традициях – бәби чәе, бишек җыры, кыз озату и пр., о религиозных и правовых сторонах брака, правах и обязанностях мужа и жены, махре и брачном договоре, женской и мужской психологии и т.д. Кроме того, мусульманки получили возможность приобретения навыков по изготовлению национальных блюд, уходу за детьми, встрече гостей и пр.

Среди новинок отметим мужской проект «I’MAN». Он был создан по многочисленным просьбам мужской аудитории. В проекте приняли участие юноши и мужчины в возрасте от 18 лет, готовые развиваться личностно и духовно в рамках Ислама. Для них проводили еженедельные встречи, серьезные практики, спортивные и др. занятия. Уважаемые наставники, устазы, хазраты рассказали участникам проекта о нормах шариата, которые регулируют практически все сферы повседневной жизни, о том, как воплощать Сунну Пророка Мухаммадаﷺ в своей жизни и какие нравственные качества должен развивать в себе истинный мусульманин, а также о способах избавления от духовных недугов. Также состоялись выступления профессиональных экспертов в области физиологии человека, мотивации и др.

В числе востребованных проектов оказались и женские экспресс-курсы «Учимся читать Куръан». Занятия посетили 25 учениц. Для них провели 6 уроков по арабскому алфавиту, махраджу (произношению) сложных букв и правилам таджвида (особые правила чтения Корана), группе правил «Идгам», группе правил «Мад», твердым и мягким буквам, правилам и знакам остановки.

Пропаганда активного и здорового образа жизни – неотъемлемая часть молодежной политики ДУМ РТ. Спортивные мероприятия являются важным средством объединения, укрепления дружбы и взаимопонимания в среде молодых мусульман, а также между представителями традиционных конфессий. Они ориентированы на формирование личности с активной гражданской позицией, с общепринятой системой ценностей и открытой к восприятию «других» религий. Большую популярность среди мусульманской молодежи завоевали такие спортивные инициативы ДУМ РТ как Всероссийский турнир по джиу-джитсу на Кубок имени Ш.Марджани и Всероссийский турнир по национальной борьбе и армрестлингу на кубок ДУМ РТ. Активная мусульманская молодежь участвовала и в реализации программы в рамках месячника «Экстремизму – нет!», объявленного в Татарстане. Так, в Казани состоялись товарищеские матчи по волейболу между смешанными командами из состава мусульманской и православной молодежи.

Необходимо отметить, что молодые мусульмане на протяжении года заинтересованно участвовали и в социально-благотворительной деятельности. Так, республиканская акция по сбору макулатуры «Подари бумаге жизнь» получила достаточно широкое распространение не только в Казани, но и в районах республики. По результатам акции было собрано около 10 тонн бумаги – все вырученные денежные средства от акции были переданы в качестве материальной помощи для лечения тяжелобольных подопечных Благотворительного Фонда «Закят».

Кроме того, с целью мотивирования учащихся религиозных образовательных учреждений на хорошую учебу, выявления наиболее талантливых ребят и привлечения их для дальнейшей профессиональной деятельности в Татарстане в 2019 году были вручены ежегодные специальные стипендии Муфтия РТ для лучших 9 студентов, Республиканская олимпиада среди профессиональных мусульманских учебных заведений (медресе) Татарстана по исламским дисциплинам и арабскому языку, где главным призом была путевка в Хадж.

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