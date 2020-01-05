В агрызской деревне из снега изготовили стяг и надпись «100 лет ТАССР»

Праздничное настроение в агрызских деревнях Девятерня и Кадряково создают необычные ледяные композиции. Так, в деревне Девятерня издалека привлекают внимание флаги России и Татарстана, но они развеваются не только на крыше. Стяги также изготовлены из снега и расписаны, выложена надпись «100 лет ТАССР». Об этом пишут «Агрызские вести».

Дед Мороз и сказочные герои у дома культуры также придают праздничное настроение сельчанам. Символ 2019 года — Свинья — уже простилась с ушедшим годом, а рядом со школой и Домом культуры в новогодние наряды переоделись водяные.

В деревне Кадряково крепость Ивана Ишкатова с елкой и надписью «2020 год» выполнена изо льда, ночью она подсвечивается яркими огнями, что придает всей округе особую прелесть.

Перед домом культуры расположились сказочные герои — Емеля на печи, Щука и Жаба. Крыса, Колобок рядом с Дедом Морозом и Снегурочкой желают кадряковцам достатка и благоденствия в новом году.

Территорию перед школой также украшают красивые фигуры. Символ года — Крыса — уютно устроилась рядом с Дедом Морозом и Снегурочкой.