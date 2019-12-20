В Академии наук РТ обсудят актуальные проблемы театра тюркского мира

23 декабря Министерством культуры Республики Татарстан, Институтом языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии Наук Республики Татарстан проводится Международная научно-практическая конференция «Театр тюркского мира: перспективы развития». Мероприятие приурочено к Году театра в России.

В программе конференции: выявление актуальных проблем театра тюркского мира, изучение особенностей драматургии и театральной педагогики, а также художественное оформление сцены.

Конференция пройдет с участием научных деятелей театрального направления России и тюркских стран, представителей институтов Академии Наук РТ, Казанского (Приволжского) федерального университета, Казанского государственного института культуры, научных организаций, учебных заведений, связанных с театральным искусством, государственных учреждений Республики Татарстан, Национального музея РТ, Союза писателей РТ, прессы, архивистов, студентов.

Конференция начнется 23 декабря 2019 года в 10:00 в Малом зале Академии Наук Республики Татарстан (г. Казань, ул. Баумана, 20).

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