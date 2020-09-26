В Актовом зале Татарского культурного центра Москвы написали «Татарча диктант»

В Актовом зале Татарского культурного центра Москвы прошел ежегодный традиционный «Татарча диктант» @tatarchadiktant. Отрывок из произведения Ибрагима Гази «Сыерчыклар» читал профессор, доктор филологических наук Фоат Галимуллин. Прямая трансляция велась из Казани.

В приветственном слове глава Автономии татар Москвы Фарит Фарисов и Заместитель Полномочного представителя РТ в РФ Эмиль Файзуллин подчеркнули важность подобных акций, способствующих сохранению народного языка, а значит, и национальной культуры.

В Малом Татарском переулке диктант сегодня написали 35 представителей разных республик и областей — татары по национальности, проживающие в Москве. Мероприятие было организовано с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Результаты каждый участник, писавший диктант в Татарском культурном центре, узнает лично по телефону, оставленному на бланке «Яз.»

Автономия татар Москвы