В Альдермыше прошёл традиционный праздник «Каз омэсе»

Праздник «Каз омэсе», что в переводе с татарского означает «гусиные посиделки», чаще всего отмечается в Татарстане по наступлении ледостава. Хозяин дома забивает гусей, женщины ощипывают птиц. На помощь зовут подруг, ведь заняться процессом в одиночку довольно сложно. «Как омэсе» считается поистине весёлым и радостным праздником, но долгим. На весь этот процесс уходит целый день.

В семье Фахрутдиновых традиция проводить праздник «Каз омэсе» существует уже 6 лет.

Обязанности между женщинами и мужчинами распределены четко. Основной фронт работы достаётся женщинам, поэтому хозяйка дома и приглашает подруг. Сама бы не управилась и за одни сутки.

Работа по обработке гусей идёт непрерывно, словно по конвейеру. Усевшись рядом с подругами хозяйки дома, принимаем участие в ощипывании гуся. Стоит отметить, что это кропотливый и трудоёмкий процесс, который занимает около 2-3 часов. В это время женщины обычно поют традиционную песню «Каз канаты».

Пух гуся собирается в середине зала, а потом используется как наполнитель для подушки. Правда, сперва надо его промыть и высушить, иначе спать с такими ароматами никто не сможет. В старину пуховые подушки давались дочери хозяйки как приданное, когда она выходила замуж.

Как только ощипывание заканчивается, начинается самое интересное. Женщины на коромыслах несут гусей к роднику. Необходимости в этом нет, но как традицию этот поход решили оставить.

Раньше молодые девушки уходили с парнями. Праздник «Каз омэсе» рассматривали как повод найти себе невесту. Ведь можно посмотреть как девушки ведут себя в хозяйстве и общаются со старшими.

— Конечно, для девушек XXI века это звучит странно. Но мы всё равно должны знать, как все происходило раньше. Молодые люди должны изучать традиции и обычаи татарского народа, — говорит Гульсина Шакирова.

Хоровод — это тоже традиционное завершение «Каз омэсе». После него все уходят домой, а позже за одним столом собираются и едят бэлэш с гусём.

— На первый взгляд эта работа кажется очень тяжелой. Однако все делается быстро. Праздник прошел красиво и весело, все пели и танцевали. Приглашаю вас на следующий год. Организуем всё также красиво, — сказала хозяйка дома Эльмира Фахрутдинова.

Эндже Гарафиева