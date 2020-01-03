В Алматы прошла презентация двух новых книг известного ученого, писателя и поэта Грифа Тимурзагитовича Хайруллина — «Татары мы» и «Туфаниада»

Хайруллин Г.Т. (литературный псевдоним Тимер Заһит) автор широко известных в татарском мире книг по вопросам истории, языка и культуры татарского и башкирского народов, среди которых наиболее известны «История татар», «Татары», «Традиционная культура татарского народа», «Очерки истории и культуры башкирского народа». Особую популярность среди читателей получила книга «История татар», в 2012 году переизданная в г. Саарбрюкен (Германия).

Глубокой озабоченностью и беспокойством за судьбу родного языка на своей исторической Родине и за будущее в целом татарского народа пронизана его новая книга «Татары мы», актуальность и востребованность которой возрастает именно в современных условиях.

В книге собраны материалы автора, объединенные одной темой — проблемой сохранения родного языка и историко-культурных традиций татарского народа, с которыми он публиковался и выступал на научных форумах как в Казахстане, так и в Татарстане, а также в Венгрии, Германии, Украине, Чехии, Эстонии.

Особый интерес представляет книга Хайруллина Г.Т. «Туфаниада», являющаяся в своем роде уникальной, потому как является продолжением и развитием книги выдающегося деятеля культуры татарского народа Туфана Миннуллина «Тормышым-булмышым». В этой свой последней книге Миннуллин Т.А. изложил ровно 365 афоризмов исходя из количества дней в календарном году, которые он писал в течение всей своей жизни.

Ученый и поэт Хайруллин Г.Т. уделил особое внимание этой его книге, и в стихотворной форме развил каждый из 365 афоризмов соратника по духу.

«Это разве не чудо? Один наш аксакал изложил свои суждения о жизни человеческой, а другой эти мысли творчески развил! Был бы жив отец, он был бы очень рад этому. Спасибо Вам, Гриф Тимурзагитович!» — так прокомментировала «Туфаниаду» дочь Туфана Абдуловича Миннуллина Альфия Юнусова.

Я от души поздравляю дорогого Грифа Тимурзагитовича с выходом в свет новых его произведений, поблагодарить за тот многолетний труд, который он вкладывает в дело сохранения языка и культуры татарского и башкирского народов в Казахстане, и пожелать крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых творческих успехов и достижений!

Именно такие яркие личности и искренние патриоты своего родного народа, как ученый, поэт, писатель и общественный деятель Гриф Тимурзагитович Хайруллин своей научно-педагогической, общественной и творческой литературной деятельностью придают силы и уверенность в завтрашнем дне татарского народа.

Хайруллин Гриф Тимурзагитович — один из самых ярких представителей татарской творческой интеллигенции Казахстана, своей литературной, научно-педагогической и общественной деятельностью широко известен в тюрко-татарском мире. Вносит большой вклад в сохранение языка, культуры и традиций татарского народа в Республике Казахстан, пользуется большим авторитетом в этнокультурном, литературном, научном и педагогическом сообществах страны.

Тауфик Каримов,

Председатель Правления Казахстанского

Конгресса татар и башкир

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