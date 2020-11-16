В Альметьевске прошел первый зональный этап фестиваля «Наше время — Безнең Заман»

13 и 14 ноября в ДК «Нефтьче» проходил первый зональный этап открытого республиканского фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время — Безнең Заман». Об это сообщается на официальном аккаунте Управления по делам детей и молодежи Альметьевского муниципального района в социальной сети Инстаграм.

Участниками фестиваля является творческая работающая молодёжь Татарстана в возрасте от 18 до 35 лет.

Во дворце культуры «Нефтьче» выступили участники из 16 муниципальных районов, которые боролись за победу в таких номинациях как «Хореография», «Музыка», «Минута Славы» и др. Также только для участников фестиваля в этот день провели мастер-классы. Их темами стали: «Режиссерские находки – фундамент творческого номера» и «Стилизация татарского танца».

Следующий зональный этап состоится 20 и 21 ноября в Казани. Конкурсанты встретятся в концертном зале Поволжской академии физической культуры, спорта и туризма.

В этом же концертном зале 27-28 ноября пройдет суперфинал фестиваля «Наше время – Безнең заман». А гала-концерт состоится 30 ноября в КРК «Пирамида».

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