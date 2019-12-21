В Альметьевске восстановят поврежденный памятник Тукаю

В конце августа этого года неизвестные украли в Альметьевске часть скульптуры, посвященной великому татарскому поэту Габдулле Тукаю. Пропал Шурале, который сидел в корзинке на переднем колесе.

По инициативе генерального директора «Татнефти» Наиля Маганова было решено отлить утраченную часть скульптуры заново. Автор работы, скульптор из Санкт-Петербурга Павел Игнатьев вернет композиции первоначальный вид. На днях он прибудет в Альметьевск и займется восстановлением скульптуры. Игнатьев усилит крепление корзинки и фигуры Шурале. На территории памятника установят круглосуточное видеонаблюдение.

Сюрреалистическую скульптуру представили жителям Альметьевска в августе прошлого года. Композицию создали по мотивам произведений татарского поэта. На ней Габдулла Тукай едет на велосипеде, а рядом с ним в корзинке сидит маленький Шурале. Она стала частью паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках», которую проводит Институт исследования стрит-арта по инициативе компании «Татнефть».

kazanfirst.ru

Фото: 2gis.ru