В Алтайском крае прошли Дни татарской культуры

С 28 по 29 ноября в Алтайской краевой библиотеке имени Шишкова прошли дни татарской культуры, а активисты НКО обменялись опытом работы в условиях самоизоляции.

В этом году праздник не совсем обычный. Он совмещает в себе сразу две важные даты – 20-летие Центра татарской культуры и 100-летие образования Татарской автономной Республики. Из-за условий пандемии мероприятие имеет меньший масштаб, чем задумывалось.

Тем не менее, как рассказал руководитель молодежного направления Центра Артем Зинатуллин, активисты проводят много интересных проектов, направленных на популяризацию истории Татарстана, традиций и культуры татарского и башкирского народов.

Второй день как раз и познакомил барнаульцев с культурными ценностями, поделками ремесленников, танцами и песнями, костюмами, картинами и фотографиями представителей татарского народа.

Центральным событием дня стал этнобаттл, главной идеей которого стало представление двух культур — татарской и русской. На своеобразный ринг вышли представители Центра татарской культуры и Алтайского института культуры. Они пели, танцевали. Причем это было не соревнование, а способ сплочения и познания разных культур в игровой форме.

Гости с удовольствием разглядывали выполненные в татарской традиции предметы прикладного искусства из глины, керамики, дерева, кожи и войлока, выполненные алтайскими мастерами Ольгой Клестовой, Ларисой Мартыновой, Татьяной Балицкой. Мастера специально знакомились с татарскими орнаментами, символами и узорами, чтобы нанести их на свои изделия.

После окончания концертной программы гости смогли посетить уголок татарского языка. Там можно было познакомиться с литераторами и поэтами Татарстана. Для популяризации культуры центр начал записывать рассказы и стихотворения в аудиоформате. Это дает возможность приобщиться к культуре любому желающему, так как в скором времени записи появятся в интернете.

Гости праздника с удовольствием делали селфи в фотозоне, которая отражала яркие предметы быта и костюмы татарского народа. Также можно было ознакомиться с фотогалереей, в которой запечатлены самые значимые события центра. В зале представлены работы барнаульских мастеров ремесленников, которые тщательно изучили татарскую культуру, и применили свои навыки в создании предметов прикладного искусства.

К слову, сейчас центр наконец обрел свой дом и уже в скором времени откроет двери для всех желающих. Планируется проведение мастер классов по кухне, декоративно-прикладному искусству. Ну а пока, чтобы погрузиться в культуру татарского быта, мы можем посещать сезонные праздники, выставки и встречи с представителями общества в музеях и библиотеках города.

Дни татарской культуры прошли за счет средств субсидии краевого и федерального бюджета.

«Наша задача, наша миссия — актуализировать татарское и татаризировать актуальное», — подчеркнул Артем Зинатуллин.

Анастасия Лукьянец, Елизавета Проць

ap22.ru