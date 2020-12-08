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В Алтайском крае прозвучали стихи классиков татарской литературы

В Алтайском крае прозвучали стихи классиков татарской литературы

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 08.12.2020 0 7

В Алтайском Центре татарской культуры «Дулкын» (Волна) завершился Конкурс чтецов. Литературное мероприятие прошло в очно-заочной форме в два этапа. Первый этап состоялся в литературной гостиной в рамках Дней татарской культуры. Второй этап Конкурса прошел в стенах Татарского центра. Участники не сумевшие прийти на очный этап присылали записи своих выступлений.

На Конкурсе звучали стихи классиков татарской литературы: Габдуллы Тукая, Мусы Джалиля, Хади Такташа, Фатиха Карима и др (на татарском и русском языке). Победители и участники Конкурса получили возможность записать произведения в своем исполнении. Итоговые аудиозаписи будут выложены в открытом доступе в сети Интернет.

Мероприятие прошло за счет средств субсидии краевого и федерального бюджета на реализацию проектов и мероприятий по этнокультурному развитию, межнациональному сотрудничеству и укреплению единства российской нации.

Алтайская краевая общественная организация 
«Центр татарской культуры «Дулкын» (Волна)

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