В Алтайском крае прозвучали стихи классиков татарской литературы

В Алтайском Центре татарской культуры «Дулкын» (Волна) завершился Конкурс чтецов. Литературное мероприятие прошло в очно-заочной форме в два этапа. Первый этап состоялся в литературной гостиной в рамках Дней татарской культуры. Второй этап Конкурса прошел в стенах Татарского центра. Участники не сумевшие прийти на очный этап присылали записи своих выступлений.

На Конкурсе звучали стихи классиков татарской литературы: Габдуллы Тукая, Мусы Джалиля, Хади Такташа, Фатиха Карима и др (на татарском и русском языке). Победители и участники Конкурса получили возможность записать произведения в своем исполнении. Итоговые аудиозаписи будут выложены в открытом доступе в сети Интернет.

Мероприятие прошло за счет средств субсидии краевого и федерального бюджета на реализацию проектов и мероприятий по этнокультурному развитию, межнациональному сотрудничеству и укреплению единства российской нации.

Алтайская краевая общественная организация

«Центр татарской культуры «Дулкын» (Волна)