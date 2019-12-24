В АО «Татмедиа» наградят победителей конкурса «Книга Памяти»

Сегодня, 24 декабря, в 14:00 в брифинг-зале АО «Татмедиа» состоится официальное объявление итогов и награждение победителей конкурса «Книга Памяти».

В мероприятии примут участие руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев, министр культуры РТ Ирада Аюпова, генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков, руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Ринат Закиров, народные поэты Татарстана Равиль Файзуллин, Разиль Валеев и Зиннур Мансуров, председатель Союза писателей Республики Татарстан Данил Салихов, генеральный директор ГУП «Татарское книжное издательство» Ильдар Сагдатшин, директор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Радиф Замалетдинов и другие.

Напомним, Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям совместно с АО «Татмедиа», редакцией журнала «Безнен мирас» и Татарским книжным издательством в течение года проводило конкурс «Книга Памяти», посвященный 100-летию со дня образования ТАССР и создания Татарского книжного издательства. На днях компетентное жюри подвело итоги конкурса.

Награждение пройдет на татарском языке. tatar-inform.ru