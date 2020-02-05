В Астрахани обновился музей истории культуры и быта татар

Это первое учреждение в регионе, которое рассказывает историю нации через экспонаты. В чем особенности этого музея? И какие мероприятия организовывают сотрудники музея? Всего на 40-ка квадратных метрах расположились все атрибуты культуры и быта астраханских татар. Многим вещам уже более ста лет, но они все равно не потеряли свой вид. Почти все экспонаты в музее были подарены неравнодушными людьми.

«Всё, что вы здесь видите, что ещё и не выставлено, или мы меняем периодически, потому что очень мало места– все приносили сами люди. Им тоже хотелось, чтобы вот эта вещь, которая им дорога, была сохранена. Они знают, что когда-то уйдут из этой жизни, а детям это не понадобится, вещи просто выкинут. Другие просто осознают, что это будет двигать культуру. Так многие экспонаты приносили добровольно», – вспоминает директор музея истории культуры и быта астраханских татар Асьма Ищерякова.

Музей был основан еще в 2011-м. Однако не многие астраханцы о нем знают. Идея создания к Асьме Ибрагимовне пришла случайно. Сама она признается, что после выхода на пенсию не могла найти себе занятия для души. И решила все свои силы отдать на сохранение татарской культуры. И создать музей в своем бывшем доме.

«Главная цель была – чтобы мы сохранили свою культуру, язык, традиции, обычаи. Человек, который не владеет языком он теряет свою нацию. Но мы работаем не только с татарами, у нас в коллективе все нации. Потому что мы привыкли, мы живем в многонациональном городе, как и страна, он многоконфессиональный», – делится Асьма Ищерякова.

Кроме выставочных экспонатов в музее проходят уроки и творческие кружки для детей. Там ребята изучают хореографию, изобразительное искусство и национальную культуру. На безвозмездной основе молодежное крыло помогает слабовидящем, детям из малообеспеченных семей и социально не защищенным. В будущем волонтеры планируют организовать занятия по изучению татарского языка.

«Сейчас стала как никогда актуальна проблема, скажем так, реставрации национальной идеи. И молодежь интересуется этим. Мы стали привлекать и детей, и взрослых, рассказывать им то, что знаем сами. Помогая другим людям, мы совершенствуемся сами, поэтому это нас тоже мотивирует», – комментирует активист инициативной группы «Добрый мир для всех» на базе музея истории культуры и быта астраханских татар Ренат Басыров.

Любой желающий может прикоснуться к истории одной из наиболее распространенных национальностей нашего региона. Выставка проходит в музеи имени Абдурахмана Умерова.

lotosgtrk.ru