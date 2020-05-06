5 мая в 12-ый день месяца Рамадан, в Авиастроительном районе г.Казани приступили к строительству мечети «Тауфик». Перед началом работы за благополучие строительства совершили ду’а имам-мухтасиб Авиастроительного района Фанис хазрат Зарипов, имам мечети «Тауфик» Мухаммад хазрат Аюпов и бывший глава 12-ой городской больницы Тауфик Сафин, который является инициатором строительства этой мечети.

После прочтения молитвы и аятов Священного Куръана при помощи специальной техники строители начали готовить котлован под фундамент будущей мечети.

Общая площадь здания составит 263 квадратных метра. В двухэтажной мечети будут расположены мужской и женский молельные залы, 2 класса для занятий, а также комнаты для тахарата. Планируется, что строительство мечети завершится в 2022 году.

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