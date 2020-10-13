В автономии татар Магнитогорска объявлен набор в коллективы татарской культуры

В Национально-культурной автономии татар Магнитогорска объявлен набор девушек и парней от 18 до 35 лет в коллективы отдела татарской культуры:

Клуб татарской молодежи «Идель»

Здесь молодые люди смогут проявить свои таланты, научатся танцевать татарские танцы и смогут участвовать в татарских молодежных форумах Казани

Телефон для связи: +79124098582 — Алия

Ансамбль татарской песни «Йолдыз»

Подходит для тех, кто хочет проявить свой талант в вокальном творчестве.

По всем вопросам: +79630956341 — Илина

Клуб любителей татарского языка

Опытный педагог и эффективная учебная программа помогут участникам добиться качественных результатов в изучении татарского языка.

По всем вопросам: +79068549863 — Альбина

Историческая справка:

Как сообщается на портале «Татар рухы», первые татары начали приезжать в Магнитогорск с момента его основания в июне 1929 года с самых разных областей и республик тогдашней страны, откликаясь на партийные призывы, приглашающих всех сюда на работу. Особенно много татар приезжал сюда из Башкирии и Татарии в качестве вольнонаемных рабочих. Ехали чаще всего без семей, оставляя их в деревнях, как бы, на своего рода, отхожий промысел.

Но действительно массовый приезд татар начался с мая 1931 года, когда раскулаченные семьи буквально со всех районов Татарстана насильно ссылались сюда на спецпоселение. К концу лета 1931 года в Магнитку было сослано около 14 тысяч татар — мусульман.

Татары, сосланные на строительство Магнитогорска, являлись своего рода национальной «элитой», насильно собранной со всех районов Татарстана, в состав которой входили наиболее успешные люди, с высокой трудовой активностью — зажиточные крестьяне, бывшие купцы, ремесленники, священнослужители. Они были носителями тогдашней татарской культуры. Значительная часть из них закончила татарские школы-мектебы, имевшиеся до революции буквально во всех татарских деревнях, а некоторые и медресе при мечетях крупных деревень.

Альбина Шаймухаметова

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