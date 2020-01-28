В Азнакаево пройдет V-й Всероссийская научно-практическая конференция «Человек и природа в бассейне реки Ик… «

Азнакаевский район Республики Татарстан активно сотрудничает по многим направлениям деятельности со Всемирным конгрессом татар и общественными организациями, работающими под эгидой и при поддержке ВКТ, в частности с Организацией татарских женщин «Ак калфак », Ассоциацией «Татарские села России», Обществом татарских краеведов РТ и другими.

22 – 23 апреля 2020 года Руководством Азнакаевского района РТ совместно с ВКТ и Обществом татарских краеведов РТ при участии ведомств, научных центров и общественных организаций Татарстана, Башкортостана, Оренбургской и Самарской областей и других регионов Волго-Уралья планируется проведение V-й Всероссийской научно-практической конференции «Человек и природа в бассейне реки Ик в историческом развитии. Вклад населенных пунктов Азнакаевского района, Юго-Восточного и Восточного Татарстана в развитии экономики и культуры Татарской АССР и татарского народа».

Научная конференция проводится в рамках проведения 100-летия Татарской АССР и 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., подведения итогов Года Чатыр-Тау в Азнакаевском районе РТ. В работе конференции планируется обсуждение многих актуальных и важнейших вопросов средневековой, новой и новейшей истории Восточного Татарстана, Волга-Уральского региона и татарского народа.

В работе конференции будут участвовать представители регионов РФ и зарубежных стран, в частности, ученые, специалисты, краеведы, учителя, музейные работники, представители туристических структур, общественных организаций и СМИ , в частности из районов Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Марий-Эл, Кировской, Оренбургской, Самарской, Свердловской, Челбинской, Омской и других областей.

В связи с этим в Администрации Азнакаевского района РТ состоялось Первое заседание Оргкомитета под руководством главы Азнакаевского района РТ М.З. Шайдуллина. Были рассмотрены и утверждены состав Оргкомитета, план подготовки, подняты вопросы научно-организационного и финансово-технического обеспечения конференции, рассмотрен предварительный список участников из регионов РФ. В работе Оргкомитета принял участие Начальник Комитета по работе с краеведами Исполкома ВКТ А.А. Бурханов.

В рамках подготовки к названной конференции на базе Районной библиотеки Азнакаевского района РТ состоялась Читательская конференция краеведов. В ее работе приняли участие краеведы, работники районного и школьных музеев, учителя истории, учащиеся школ, работники сети районной и школьных библиотек, авторы краеведческих книг, представители ветеранских организаций и СМИ.

Работу конференции открыл координатор районной краеведческой организации, заместитель главы района, кандидат технических наук Н.М. Нагимов, который рассказал о поддержке руководством движения краеведов в районе, в частности в проведении конференций и издании книг по истории сел.

Ведущий конференции – библиотекарь Отдела краеведческой литературы Районной библиотеки Л.В. Габдуллина – познакомила с гостями и участниками мероприятия и представила новые книги, изданные краеведами района. Далее выступили краеведы, авторы книг и краеведческих статей, заслуженный работник культуры РТ М.М. Гарипов (с. Агерзе), ветеран педагогического труда Р.М. Шайхуллова, заместитель директора сельской школы Э.Т. Ихсанова (с. Урманай) и другие.

Руководитель Общества татарских краеведов РТ А.А. Бурханов выступил пространным докладом по основным вопросам развития регионального краеведения и о значении изучения объектов природы и памятников историко-культурного наследия в рамках написания истории татарских населенных пунктов.

После этого участники Читательской конференции обсудили вопросы подготовки и проведения V-й конференции краеведов по истории Приикских районов, которая состоится в Азнакаево 22 – 23 апреля 2020 года.

Затем по просьбе участников конференции А.А. Бурханов прочитал тематическую (в течение 1,5 часов) лекцию, посвященную изучению тюркско-татарских археологических и архитектурных памятников, расположенных на трассах торгово-караванных путей в регионах Евразии периодов средневековья.

Кроме того, А.А. Бурханов участвовал в работе отчетно-выборной конференции Организации ветеранов Азнакаевского района РТ, где принимали участие 285 делегатов.

В работе конференции с отчетным докладом выступил руководитель ветеранской организации района М.И. Каримов, глава района М.З. Шайдуллин, Р.М. Самаров, Н.В. Хвалева и другие делегаты, которые рассказали о выполненных ветеранами района делах и подняли предстоящие задачи в связи 100-летием Татарской АССР и 75-летием Победы. На конференции были подняты и вопросы по изучению истории района, развитию краеведения и музейного дела, также вопросы предстоящей Всероссийской конференции по природе и истории бассейна реки Ик, которая состоится в г. Азнакаево 22 — 23 апреля 2020 года.

Альберт Бурханов