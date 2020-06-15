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В Башкирии появятся игрушечные гаджеты, говорящие на башкирском и татарском языках

В Башкирии появятся игрушечные гаджеты, говорящие на башкирском и татарском языках

в Новости, Слайдер, Образование и наука, Соотечественники, 15.06.2020 0 6

Одна из башкирских компаний запустила линию планшетиков и смартфончиков, говорящих на башкирском и татарском языках.

«Проект мы начали летом 2019 года. Подписали контракт с крупной международной компанией, — рассказал руководитель «Баштой» Фанзиль Адельбаев. — Мы записали около 40 детских коротких песен и около 80 двухстрочных стихотворений на башкирском и татарском языках. Озвучили цифры, цвета, названия животных. Все стихи и песни оригинальные, написанные специально для данного проекта. Также озвучили алфавиты на двух языках и сделали дизайн не только самих игрушек, но и упаковок к ним».

Все эти товары успешно прошли испытания в Санкт-Петербурге и получили сертификаты безопасности.В скором времени будут бесплатно поставляться в дошкольные учреждения Башкортостана. Кроме того, игрушки можно будет купить в магазинах.

resbash.ru

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