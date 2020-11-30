В Башкирии состоялся финал проекта «Жемчужины татарского языка»

В Стерлибашевском районе Башкирии состоялся финал проекта «Жемчужины татарского языка».

Проект детского сада села Айдарали был признан победителем конкурса на предоставление грантов Главы Башкортостана. В первых числах ноября в проекте принял участие филиал Айдаралинского детского сада — Яшергановский детский сад. На базе Яшергановского сельского Дома культуры состоялось крупное праздничное мероприятие — презентация грантового проекта «В гостях у народной сказки». Воспитанники садика показали сказку «Три девушки». В постановке сказки приняли участие ребятишки в возрасте от четырех до семи лет, а воспитатели побывали в ролях матерей и бабушек. Хорошо выступила семья Габбасовых. Глава семьи Райнур играл на гармошке, дочь Айсылу пела. Гостей праздника встречал ансамбль гармонистов села.

Следующим этапом проекта стало мероприятие в селе Айдарали. Там с воспитанниками детского сада прошел праздник Шежере. Мероприятие началось с выступления народного женского ансамбля Айдарали «Балкыш». По традиции гости могли насладиться татарскими национальными блюдами. В фойе была представлена выставка «Моя родословная», в подготовке которой участвовали участие родители, воспитатели садика, творческие сельчане. В ходе мероприятия заведующая детским садом Гузалия Юсупова рассказала о деятельности коллектива, о том, как им удалось победить в конкурсе грантов. Безусловно, «звездочками» праздника стали воспитанники Айдаралинского детского сада. Они выходили на сцену вместе с родителями. Каждый познакомил со своей родословной, показал свои способности. В мероприятии участвовал деревенский мулла Халит Калимуллин. Встреча завершилась выступлением молодого артиста Линара Гафиятуллина. Причем на празднике выступили представители всех национальностей, проживающих в селе Айдарали.

Третий этап проекта был организован в селе Тятер-Арысланово. Он назывался «Бабушкин сундук». Зрители узнали много интересной информации о богатстве и разнообразии языков. Шамиль Валеев, всего несколько лет назад бывший воспитанником детского сада, поразил гостей игрой на гармони. Программа выступлений была насыщена песнями и танцами. Ильсур Рысаев в роли Деда рассказал ребятам о родословном дереве. Он объяснил, что не стоит забывать предков. На экране были показаны знаменитые жители села, медресе, бывшие школы. Гости праздника также выслушали истории о таких знаменитых личностях района, как Рафкат Рысаев, Нагим Ярмухаметов. В «Бабушкином сундуке» нашлось много интересного — и вышитый передник, и тюбетейка, и женские украшения…

— Мы очень рады, что взялись за этот проект, — прокомментировала Гузалия Юсупова, отметив, что такие мероприятия приближают детей к родному языку.

По ее словам, так дети привыкают общаться на родном языке. Гузалия Юсупова отметила, что очень помогли в работе сельские клубы, районный Дворец культуры и поблагодарила всех за помощь. Заведующая детским садом заверила, что работа по обучению детей родному языку будет продолжаться. i-gazeta.com