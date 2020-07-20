В Башкортостане объявлен флешмоб «Поэты читают поэта» к 140-летию Мажита Гафури

В соответствии с указом Главы Республики Башкортостан Р.Ф. Хабирова о праздновании 140-летия со дня Мажита Гафури Союз писателей Республики Башкортостан, Мемориальный дом-музей Мажита Гафури в Уфе, Мемориальный Дом-музей Мажита Гафури в Зилим-Караново и Фонд культуры имени Мажита Гафури объявляют флешмоб «Поэты читают поэта».

Участникам предлагается читать как стихи Мажита Гафури, так и стихи, посвящённые ему. Видео с выступлениями необходимо опубликовать в открытых группах ВКонтакте: Мажит Гафури, Мемориальный дом-музей Мажита Гафури, Музей Мажита-Гафури, Литература Башкортостана.

Цели акции: стимулирование познавательной деятельности и активной жизненной позиции населения а также популяризация творчества первого народного поэта Башкортостана Мажита Гафури в РБ, РФ и в других странах.

Работы принимаются до 25 октября 2020 года.

Все участники получат сертификаты. Положение акции можно найти по ссылке.

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