В Башкортостане оъявили онлайн-конкурс на оригинальный бэлеш

Татарский закрытый пирог с картошкой и мясом — жемчужина татарской кулинарии. Есть в каждой национальной кухне блюда, которые можно смело назвать культовыми. В Средней Азии это плов, в русской кухне грибные щи из квашеной капусты. В татарской кухне это, безусловно, бэлеш. Или правильнее сказать зур-бэлеш.

Бэлеш — это символ дружбы татарского и башкирского народов, символ семьи, гостеприимства, теплоты, единения, родства.

Если вы любите готовить приглашаем вас принять участие в конкурсе, в котором необходимо проявить всю свою фантазию и кулинарный талант!

Татарский историко-культурный центр с. Буздяк Республики Башкортостан объявляет онлайн-конкурс на оригинальный бэлеш. Могут участвовать все желающие.

Победители награждаются Дипломом Победителя конкурса. Участники награждаются Сертификатом Участника конкурса.

Все видеоролики отправляются на почту luizam88@mail.ru с пометкой «Конкурс Онлайн» до 15 июня 2020г.