В Батыревском районе проведен фестиваль «Туган ягым- монлы ягым!»

В рамках Всемирной недели гармоничных межконфессиональных отношений и в целях сохранения, развития языка, культуры и традиций, пропаганды музыкального и песенно-танцевального творчества татар, проживающих в Чувашской Республике, выявления талантливых исполнителей и творческих коллективов среди детей, преподавательского состава татарских школ и школ с изучением татарского языка, обмена опытом и установления творческих связей между татарскими общеобразовательными школами, пропаганды культуры родного края и достижений его жителей 1 февраля 2020 года в Шыгырданском СДК АУ «Централизованная клубная система» Батыревского района проведен фестиваль татарских общеобразовательных школ, дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования детей Батыревского, Комсомольского и Шемуршинского районов «Туган ягым- монлы ягым!», в рамках которого организована научно-практическая конференция и творческий конкурс, посвященные 100-летию образования Чувашской АССР и Татарской АССР, 90-летию образования Шыгырданского района Чувашской Республики и Году памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Учредителями мероприятия являются министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, общественная организация «Национально-культурная автономия татар Чувашской Республики», Духовное управление мусульман Чувашской Республики, администрация Батыревского района и Шыгырданского сельского поселения.

Фестиваль состоит из двух частей: научно- практической конференции «Татарская национальная школа: вчера, сегодня, завтра» и творческого конкурса фестиваля по номинациям — презентация школы «Моя школа» (домашнее задание), «Литературный конкурс «Тел ачкычы», музыкальный конкурс «Милли мон».

В репертуаре конкурса — художественные номера разных жанров, отражающие особенности традиций и песенно-танцевальной культуры татар, посвященных родному краю.

В торжественном открытии мероприятия приняли участие глава администрации Батыревского района Рудольф Селиванов, глава Шыгырданского сельского поселения Минсур Валитов, ректор БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии Юрий Исаев, председатель общественной организации «Национально-культурная автономия татар Чувашской Республики» Фарит Гибатдинов, ведущий советник сектора межрегионального сотрудничества министерства образования и науки Республики Татарстан Гелия Мусина, заместитель руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар Ильгиз Халимов и др.официальные гости.

В своем приветствии Рудольф Селиванов подчеркнул, что на территории муниципального образования в дружбе и согласии на благо родного края веками трудится и проживает многонациональный и многоконфессиональный батыревский народ, что является гарантией успешного развития всего района и благополучия каждой семьи.

Выступающие подчеркнули значимость проведения таких мероприятий, где принимают участие люди разных возрастов, разных поколений, благодаря чему создаются условия для сохранения и преумножения семейных ценностей, родного языка, религиозных и национальных традиций.

Активистам- педагогам, работникам сферы культуры- вручены награды различного уровня.Лучшие творческие коллективы, исполнители будут награждены дипломами лауреатов I, II, III степеней.

Также на базе МБОУ «Шыгырданская СОШ им. проф. Э.Феизова» в рамках фестиваля проводится турнир по волейболу на призы автономии татар Чувашской Республики среди школьных команд и среди взрослых.

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