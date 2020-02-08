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В Бавлинском районе прошёл Межрегиональный конкурс чтецов «Яруллиновские чтения»

В Бавлинском районе прошёл Межрегиональный конкурс чтецов «Яруллиновские чтения»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 08.02.2020 0 4

Конкурс чтецов стихов татарского поэта, прозаика и драматурга Фаниса Яруллина прошел в его родном селе Кзыл-Яр и был посвящён 90-летию Бавлинского района. В нём приняли участие учащиеся школ района, а также ребята и педагоги из Туймазинского района и города Октябрьский Республики Башкортостан.

Мероприятие было организовано Бавлинским отделением Всемирного конгресса татар совместно с отделами образования и культуры района.

Гости района, приехав в село, побывали в музее Фаниса Яруллина, ознакомились с экспозицией, оставили положительные отзывы.

На торжественном открытии конкурса участников мероприятия поприветствовали директор школы Альбина Аминова, первый заместитель руководителя исполкома Бавлинского района Ильмира Хуснуллина, руководитель местного отделения Всемирного конгресса татар Фарида Зиярова и почетный гражданин Бавлинского района Мохтар Афзалов. Перед гостями выступили юные таланты села Кзыл-Яр.

Около 45 ребят выступили в трёх номинациях: «Яруллин на татарском», «Яруллин на русском», «Яруллин на языках мира». Примечательно, что в последней номинации ребята читали стихотворения не только на английском. 17-летняя Кьяна Мария прочла собственный перевод стихотворения «Туган як» («Родная сторона») на итальянском языке. Мария приехала из Италии в город Туймазы чтобы изучать русский язык, девушка получает образование в одной из школ.

Мероприятие завершилось награждением победителей и совместным исполнение негласного гимна татар – песни «Туган тел».

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