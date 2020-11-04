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В библиотеке Болгара провели занятие, посвященное татарскому фольклору

В библиотеке Болгара провели занятие, посвященное татарскому фольклору

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 04.11.2020 0 12

Работники детской библиотеки г. Болгара провели мероприятие «Мой любимый фольклор» для детей из пришкольного лагеря второй городской школы.

Основная цель мероприятия – формирование положительной мотивации к изучению произведений татарского фольклора, ознакомление с татарскими играми, пословицами и поговорками, загадками, песнями.

В ходе мероприятия ученики второй школы театрализовали татарскую народную сказку «Три дочери».

В читальном зале библиотеки была оформлена выставка «Богатство татарского фольклора».

spas-rt.ru

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