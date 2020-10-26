В Болгаре в 8-ой раз пройдет праздник Мавлид ан-Наби

28 октября (в 11-й день месяца раби аль-авваль) в Болгаре пройдет традиционный Мавлид ан-Наби в честь дня рождения Пророка Мухаммада ﷺ. Праздник организуется Духовным управлением мусульман Республики Татарстан уже в восьмой раз.

Торжества Мавлида ан-Наби начнутся с чтения вечернего (ахшам, магриб) намаза, который приглашенные на мероприятие почетные гости и участники совершат в молитвенном зале Болгарской исламской академии. После совершения ду‘а все участники во главе с муфтием Татарстана Камилем хазратом Самигуллиным перейдут в многофункциональный зал академии.

Далее по программе предусмотрено чтение проповедей и Священного Куръана. В качестве специального гостя на мероприятие приглашен известный исполнитель религиозных песен и нашидов из Египта Мустафа Атиф. Он начнет церемонию с чтения аятов Калям Шарифа.

Также вечер украсят исполнением прекрасных нашидов и мунаджатов на татарском языке заслуженный артист Татарстана Марсель Вагизов и автор-исполнитель религиозных песен Ильяс Халиков. Ожидается исполнение лирической касыды 6-летним Арсланом Сибгатуллиным.

С приветственным словом к верующим обратятся муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, верховный муфтий России, глава ЦДУМ Талгат хазрат Таджуддин, заместитель председателя Комитета Государственного Совета РТ по бюджету, налогам и финансам Камиль Нугаев и другие почетные гости.

В мероприятии примут участие известные религиозные и государственные деятели, муфтии регионов России, мухтасибы, представители медресе Татарстана и учащиеся Болгарской исламской академии.

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции при организации и проведении вечера Мавлида ан-Наби муфтиятом будут предприняты все меры, предписанные Роспотребнадзором. Обязательным условием будет присутствие участников в медицинских масках и использование антисептиков при посещении мечети и академии.

dumrt.ru