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В Болгаре ветеранам вручили памятные медали «100 лет ТАССР»

В Болгаре ветеранам вручили памятные медали «100 лет ТАССР»

в Новости, Слайдер, Общество, Главные новости, 17.06.2020 0 7

В Болгаре Спасского района состоялось торжественное вручение памятных медалей «100 лет образования ТАССР». Обладателями юбилейных медалей стали заслуженные работники культуры РТ Мамдуда Бикбулатова и Джамиль Мухаметшин, заслуженные врачи РТ Фиркат Галимов, Елена Галиуллина и Валентина Полякова. Об этом пишет газета «Новая жизнь».

За плечами этих уважаемых людей большой стаж работы в различных организациях и учреждениях района. О каждом из них можно долго рассказывать, приводить в пример их профессионализм, ответственность к порученному делу, инициативность, принципиальность.

Некоторые из них до сих пор находятся в центре событий, происходящих в районе, принимают активное участие в общественной жизни города. Их богатый жизненный опыт может и должен стать примером для молодежи.

Вручая награды, глава района Фаргат Мухаметов и депутат Госсовета РТ Камиль Нугаев еще раз отметили существенный вклад ветеранов во все сферы района и сохранение культурно-духовного наследия нашей республики.

Руководители пожелали ветеранам крепкого здоровья, счастья, оставаться такими же жизнерадостными и полезными для общества людьми.

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