В Большом концертном зале им.С.Сайдашева состоится Исторический концерт «Нам песня строить и жить помогает»

6 ноября в 17.00 часов в Государственном Большом концертном зале им.С.Сайдашева состоится Исторический концерт «Нам песня строить и жить помогает». В программе концерта – произведения татарского композитора, актрисы и певицы Сары Садыковой с участием заслуженных и народных артистов Республики Татарстан.

Режиссером концерта выступит дочь легендарной певицы – артистка балета, Заслуженная артистка Республики Татарстан Альфия Айдарская.

Сара Садыкова родилась 1 ноября 1906 года в Казани. В 1921 году в благотворительном спектакле «Холостяк» исполнила свою первую музыкальную роль и по настоянию преподавателя техникума, композитора Солтана Гобаши, была направлена на учебу в Москву. В 1922-1928 гг. училась в Московской консерватории имени Чайковского. Внесла большой вклад в становление татарской оперы. За свою творческую деятельность Сара Садыкова сочинила около четырехсот песен, музыку к тридцати спектаклям, множество инструментальных произведений, две музыкальные комедии. В 1977 году была удостоена высокого звания Народной артистки РТ. Сара Садыкова является заслуженным деятелем искусств РТ, лауреатом государственной премии им. Г. Тукая. Не стало Сары Садыковой 7 июня 1986 года, она похоронена на Мемориальном кладбище Новотатарской слободы города Казани.

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