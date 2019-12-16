В Брюсселе прошла демонстрация музыкального фильма с татарским колоритом

Демонстрация музыкального фильма с татарским колоритом прошла на днях в Российском центре науки и культуры в Брюсселе. Зрителями стали как русскоязычное, так и коренное население страны. В художественном видео, построенном без монологов, реплик, диалогов, использованы татарские народные мелодии, лейтмотивом же всего повествования проходит песня «Бэхет ачкычы» — продукт татарстанского OOO «Барс Рекордс».
Съемки проходили этим летом на побережье Средиземного моря на базе «Tatar camp for kids in Spain», поэтому и актерами без всяких кинопроб и отборов стали сами ребята, отдыхавшие в лагере. В доброй комичной форме рассказываются в фильме приключения татарского парня, прибывшего в тюбетейке на отдых в Испанию, судьба его перекликается с событиями из жизни самого лагеря.
Сценарий осознанно базируется на национальных элементах и традициях: утварь и еда, танцы и песни, одежды и декорации. Однако присутствует и местный колорит: пляж и море, уникальная архитектура Испании и экзотические растения, сюда еще вплетаются съемки в амфитеатре, построенном некогда древними римлянами на берегу Средиземного моря.
Совместная работа школьников разных европейских стран и из самого Татарстана стала прочным связующим звеном, залогом дружбы, укрепила знания родного языка, помогла раскрыть творческие способности детей. Самым молодым актером в видеоклипе является шестилетний Марат Беккер из Ганновера. Что интересно, Марат из той категории детей-билингвов, когда немецкий и татарский плавно и равноценно используются в его речевой практике. Самой далекой от татарской нации в съемочной группе была бельгийская девочка Николь Каньяндекви, которая, кстати, вот уже второй год прибывает в «Tatar camp for kids in Spain» изучать татарскую культуру. В съемках задействован персонал лагеря и профессионалы из казанского театра танца «Сайдаш».
Целевая аудитория синопсиса — европейские зрители, ибо создатели хотели в занимательной форме рассказать о своих татарских традициях, культуре, этнических особенностях. Поэтому в фильме используются титры и субтитры на английском языке. Продюсер фильма и автор идеи — общественная организация “Tatars in Belgium”, которая также является учредителем международного лагеря в Испании. В минувшем, 2018 году, на базе татарского лагеря уже был создан свой игровой фильм на английском языке, который в приключенческой форме призван знакомить европейцев с культурой татар.
Лилия Валеева