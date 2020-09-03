«В будущем статус татарской нации повысится»: мнения о Стратегии развития татарского народа

29 августа в Казани Национальное собрание «Милләт Җыены» приняло Стратегию развития татарского народа. Какую практическую пользу принесет Стратегия развития Татарстану и татарскому народу? ИА «Татар-информ» попросило ответить на этот вопрос представителей татарской интеллигенции.

В заседании национального собрания приняли участие 500 соотечественников из Татарстана и 68 регионов России.

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова:

«В претворении в жизнь направлений, касающихся культуры, образования и науки, мы не должны ограничиваться только Татарстаном. Многие позиции охватывают интересы татар всего мира. Многое сказано о сохранении родного языка, национального духа, об институте семьи. С этой точки зрения стратегия разработана правильно.

Мы сейчас живем и работаем по отдельности, это неправильно. Нам необходимо объединиться. Объединившись, мы сможем вместе воплотить стратегию в жизнь».

Председатель Союза писателей Татарстана Данил Салихов:

«Стратегия должна быть в сердце, в душе каждого человека. Стратегия татарского народа — это документ, разработанный Академией наук совместно с татарской общественностью. Мы должны прийти к единому мнению, поставить перед собой определенные цели и идти к ним. Если в душе каждого татарского человека есть чувство национальной принадлежности, он будет осуществлять их во благо нации, языка, будущего народа.

Считаю принятие стратегии жизненно необходимым. Важно не только принять ее, но и воплотить в жизнь. Нельзя осуществить то, что не принято общим решением, нельзя добиться результата, если не определены задачи.

Определение задач перед нацией я считаю обязательным действием. Начало уже положено. Если все татары мира, засучив рукава, начнут работать над претворением в жизнь стратегии, все остальные вопросы будут решаться сами собой».

Народная артистка России и Татарстана Зиля Сунгатуллина:

«Мне кажется, стратегия повысит статус нашего народа. Мы много говорим о сохранении татарского языка, но пока слова не подкреплены делами. Татары, где бы они ни были, — люди не второго сорта.

Считаю, что, создавая стратегию, мы поднимемся еще на одну ступень выше. Мне очень понравились выступления председателя «Милли Шура» Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева, он дал благословение на проведение международного татарского конкурса имени И. Шакирова. Конкурс не похож на другие подобные мероприятия, в нем могут принимать участие классические, народные исполнители и даже самодеятельные артисты.

Кроме этого, необходимо воспитать у народа правильный взгляд на татарский язык. Многими родителями руководит ошибочный страх, что, получив образование на татарском языке, их дети не смогут учиться в высших учебных заведениях. В Казани таких случаев много. Поэтому хотелось бы поднять престиж татарского языка. Повысить заработную плату тем работникам, которые на рабочем месте могут общаться на двух государственных языках. Меры поощрения могут быть всесторонними, разными. Важно пробудить в народе чувство гордости.

Сейчас в Казани можно услышать татарскую речь, это радует, ведь раньше было абсолютно по-другому. Когда я впервые приехала в столицу, я мечтала слышать татарскую речь. Если я обращалась к людям на родном языке, мне сердито отвечали на русском. Сейчас татары, где бы они ни находились, с удовольствием разговаривают на своем родном языке. Это вселяет надежду. Еще пятнадцать лет назад все было иначе.

Татарскую музыку необходимо преподнести в лучшем свете, отделив от «попсы» и прочей ерунды. Необходимо развивать хороший музыкальный вкус, научить понимать настоящую музыку. Нужно внедрять национальную одежду. Это нужно сделать таким образом, чтобы интерес к татарскому костюму пробудился даже у людей другой нации. Нельзя ограничиваться ношением тюбетейки и калфака. Впереди еще многое».

Заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Тахир Хадеев:

«Правительство не может решать все вопросы. Я считаю, что, прежде всего, нужно начинать с себя. Говорят ли со своими детьми и внуками на татарском языке те же татарские руководители? Среда сохранения татарского языка — село. В селах рождались и росли поэты и певцы. Если таким образом сохранится и укрепится нация, язык, то я поддерживаю новую стратегию».

Народный артист Татарстана, депутат Государственного Совета РТ Рамиль Тухватуллин:

«Прежде всего, это большой шаг. Я видел программу стратегии, хорошо ее изучил. Безусловно, там прописаны всем известные истины, ставшие аксиомой: сказано много всего об уважении наследия, о признании татар, чувстве национальной принадлежности, воспитании. Указаны пути развития самосознания, самоопределения. Напоминает в какой-то степени художественное произведение, эссе.

Лично для меня не хватило одного: если мы признаем ее стратегией, то нужно определить и пути решения проблемы. Я воспринимаю ее как некий поэтапный документ. И его содержание нужно дополнить. И вообще мне еще не совсем понятно, какие шаги будет предпринимать наша республика. Теоретически упомянуто всё. Совершенно, глубокомысленно. Чувствуется рука наших ученых умов. Но есть не совсем понятные моменты именно в практическом плане. Стратегия должна стать тем документом, который укажет пути достижения целей».

Народная артистка Татарстана Хамдуна Тимергалиева:

«И я считаю, что стратегия послужит для совершенствования жизни татарского народа.

Татарский народ никогда не исчезнет, за это не стоит переживать. Татары могут исчезнуть только в том случае, если произойдет взрыв планеты Земля. Наблюдаю и прихожу к выводу: татары за рубежом на улице говорят на иностранном языке, а дома только на татарском».

Заместитель председателя Конгресса татар Свердловской области Фавия Сафиуллина:

«По моему мнению, стратегия нужна. Это очень важный документ. И для его претворения в жизнь нужно работать усердно и много. Мы не можем принять документ и радоваться, что мы победили. Начав, нужно довести дело до логического завершения. Может быть, стоит перечитать каждое его предложение и работать, учитывая и соединяя опыт татар, живущих как в Татарстане, так и в регионах страны. Если этот документ действительно должен сохранить татарский народ, то его уже пора начать разрабатывать.

Мне кажется, нужно начать работу и со временем еще больше ее актуализировать. Среди татар всего мира мало патриотичной молодежи, к сожалению. Было бы хорошо, если бы они работали, учитывая фундамент, а не только опираясь на молодость и неуемную энергию. Чтобы нация не состарилась, молодежь должна быть активной, глаза должны гореть огнем. Вот мое желание».

Народный поэт Татарстана Равиль Файзуллин:

«Всемирный конгресс татар на протяжении нескольких десятков лет успешно выполняет свою масштабную миссию. Основная цель — обеспечение сохранности и развития татарского народа среди народов мира. Человек должен сохранять традиции и обычаи своих предков, знать язык, историю, искусство, культуру своего народа. Где бы ни жили татары, им не грозит исчезновение. Название «татары» будет жить, но что будет с содержанием? Во что меня сейчас волнует более всего.

Я думаю, что принятие стратегии татарского народа у многих породило надежду. Документ, вселяющий надежду. Если мы будем развивать самосознание нашего народа, это станет осуществлением одного из пунктов стратегии».

Председатель союза «Татары в Бельгии» Лилия Валиева:

«Стратегия направлена на семью, семейный институт, во что бы ни стало должна сохранить язык и традиции народа. Документ очень нужный и важный. Но есть не совсем понятные места. Например, как мама с восьмилетним образованием может научить своего ребенка литературному языку или как врач может пробудить у детей любовь к творчеству Сагита Рамиева или Хасана Туфана?

Я уже говорила об этом и раньше. Хорошие идеи предлагали молодые татарские журналисты, но, к сожалению, я не нашла ни одну из них в данном документе. Для формирования и пропаганды полноценной личности, знающей свой язык, нужно дать всестороннее образование.

Безусловно, нельзя передать ребенку все ценности вместе с материнским молоком. Чем больше возможностей для изучения языка, тем больше людей им заинтересуется и тем больше людей будут на этом языке говорить. Язык только в пределах семьи развиваться не может. Для изучения языка необходима среда активной деятельности, состоящая из литературы, театра, кинематографии и науки. Для его изучения нужен толчок. Нашему народу не нужен «кухонный татарский язык». Его изучение до диплома университета должно финансироваться государством.

Я живу в Европе, много общаюсь с татарскими семьями. Мы уже несколько лет подряд организовываем работу татарского лагеря на побережье Средиземного моря. Это частный проект. А правительство не может организовать такие проекты? На такие проекты можно было бы отправить молодых спортсменов, музыкантов, физиков — талантливых молодых людей. Это лишь капля в море. Но я уверена: это действенный путь».

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