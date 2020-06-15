В Бугульминском мухтасибате объявлен семейный конкурс рисунков «Любимый хадис»

В эти дни Бугульминский мухтасибат объявил о старте творческого семейного конкурса рисунков «Любимый хадис». К участию в конкурсе приглашаются все желающие.

От одной семьи принимается одна художественная работа в формате А3. Рекомендуется не изображать людей и животных в натуральном виде. Рисовать их в максимально приближенном к оригиналу виде (сзади, сбоку и пр.). На оборотной стороне работы указать следующие данные: ФИО авторов (полностью), возраст авторов, кол-во детей в семье, школа, класс, контактый телефон.

Конкурсные работы принимаются до 30 июня 2020 года по адресу: г.Бугульма, ул. Краснослободская, д.68, Центральная мечеть г.Бугульма.

Победителей наградят дипломами и призами, кроме того все участники получат именные сертификаты и поощрительные призы. Итоги конкурса будут размещены на сайте www.bugulma.muhtasibat.tatar

Телефоны для справок: +7(937)-776-69-98 (муж.); +7(927)-464-13-00 (жен.)

dumrt.ru