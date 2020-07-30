В Буинском районе после капитального ремонта открыли сельский дом культуры

Обновленный сельский дом культуры открылся в деревне Тингаш. Капитальный ремонт в здании был проведен в рамках республиканской программы капитального ремонта учреждений культуры.

Рабочие обновили фасад, заменили кровлю, окна, отопительную систему и благоустроили территорию.

В торжестве принял участие заместитель министра культуры Республики Татарстан Дамир Натфуллин. Он вручил директору сельского клуба сертификат на оборудование.

На сегодняшний день при СДК работают 7 клубных формирований, в которых занимаются 75 человек. Посещать обновленный дом культуры теперь смогут и люди с ограниченными возможностями здоровья — здание оборудовано пандусом, перилами и специальным туалетом, при входе появилась кнопка вызова.

По случаю открытия для гостей и жителей деревни Тингаш работники культуры организовали выставку народно-прикладного искусства и подготовили праздничный концерт.

Напомним, всего в 2020 году в Республике Татарстан запланировано строительство 17 и капитальный ремонт 37 сельских домов культуры.

mincult.tatarstan.ru