В Бурятии дали старт Эстафете флага 100-летия образования ТАССР

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев начал встречи с татарами по федеральным округам. Первым регионом, который посетил председатель Национального совета, стал Байкальский регион. Сегодня в Улан-Удэ собрался актив татарских общественных организаций Байкальского региона.

Собравшимся был показан видеоролик “Сказание о древних татарах”, подготовленный автономией татар Бурятии. Первые слова приветствия озвучила председатель Национально-культурной автономии татар Бурятии Сажида Батталова. Она поблагодарила Республику Татарстан.за всестороннюю поддержку автономии татар Бурятии .

Глубоко символично, что мы первыми на Дальнем Востоке и в Сибири поддержали эстафету празднования 100-летия ТАССР. Это очень значимое событие не только для Татарстана, но и для всей России, совпало с 15-летием национально-культурной автономии татар Бурятии. И мы очень рады представить Вам огромный татарский мир через призму очень маленькой — поскольку нас в Бурятии всего 6813 человек, но очень достойной частички 8 миллионного татарского народа, — сказала Сажида Баталова.

Далее татарских активистов поприветствовали заместитель главы администрации Республики Бурятия Михаил Харитонов и заместитель мэра города Улан-Удэ Светлана Трифонова.

Надо особо отметить, что встреча с татарами Байкальского региона также стала стартом эстафеты флага 100-летия образования ТАССР. Флаг 100-летия ТАССР будет пронесен по всем федеральным округам.

Торжественную церемонию чествования Флага 100-летия образования Татарской АССР открыл Василь Шайхразиев. Председатель татарской национально-культурной автономии Республики Бурятия Сажида Баталова, руководитель Общества татар Забайкальского края Тагир Аглямов и председатель Иркутской областной организации “Татаро-башкирский культурный центр” Рамис Султанов первыми нанесли на Флаг нашивку своих субъектов.

Василь Шайхразиев подчеркнул важность встречи с татарами, которые уже не первый год проводятся по федеральным округам. Он отметил, что текущий год богат на важные даты, события и напомнил, что татары должны проявлять активность в этих мероприятиях. Он призвал татарские организации регионов проводить различные мероприятия в честь 100-летия ТАССР. Также Василь Шайхразиев, напомнив слова Президента Татарстана Рустама Минниханова, призвал всех соотечественников проявить активность и свою гражданскую позицию в ходе переписи населения.

Затем состоялось вручение наград Президента Татарстана и Всемирного конгресса татар.Мероприятие завершилось концертом, посвященным 100-летию ТАССР и 15-летию национально-культурной автономии татар Бурятии.